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WM 2026: Mexiko gewinnt das Eröffnungsspiel gegen Südafrika

Mexico&#039;s Raul Jimenez celebrates with team mates after scoring his side&#039;s second goal during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Africa in Mexico City, Thursday, June ...
Mexiko startet mit drei Punkten in die Weltmeisterschaft.Bild: keystone

Drei Platzverweise, zwei Tore, ein Sieger: Mexiko schlägt Südafrika im WM-Eröffnungsspiel

Die Fussball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko beginnt mit einem Heimsieg von einem der drei Gastgeber. Mexiko bezwingt im rappelvollen Aztekenstadion seiner Hauptstadt Südafrika 2:0.
11.06.2026, 19:0011.06.2026, 23:16

Ein bisschen Chaos in den Stunden vor dem Anpfiff, eine bunte Eröffnungsshow mit viel mexikanischem Flair und einem Auftritt von Shakira mit dem offiziellen WM-Song "Dai Dai" - und los ging die 23. Fussball-Weltmeisterschaft.

Geduld brauchten die gut 80'000 Zuschauer im legendenumwobenen Aztekenstadion, in dem in dem zum dritten Mal nach 1970 und 1986 eine WM begann, vorab in den Stunden vor dem Anpfiff. Wegen Protesten und Blockaden von Lehrern und von Angehörigen der rund 130'000 vermissten Menschen im Land der Drogenkartelle wurde das Gebiet um das Stadion im Umkreis von 1,6 Kilometern acht Stunden vor dem Anpfiff um 13.00 Uhr Lokalzeit komplett abgeriegelt. Schon am frühen Morgen bildeten sich vor dem Einlass lange Warteschlangen, am Eingang der Fanzone kam es zu Rangeleien.

Im Stadion lief bis auf eine kleine Verspätung von wenigen Minuten alles reibungslos und ganz nach dem Gusto der gastgebenden Mexikaner, die an ihrer dritten Heim-WM zum dritten Mal den Einzug in die Viertelfinals anpeilen. 2:0 gewannen die Gastgeber hochverdient und ohne über sich hinauswachsen zu müssen.

Julián Quinones mit dem 1:0.Video: SRF

Die erste Chance vereitelte Südafrikas Goalie Ronwen Williams nach vier Minuten mit einer starken Parade gegen den Schuss von Raul Jimenez noch. Die zweite bedeutete die Führung für Mexiko. Schütze des ersten Tores an der WM 2026 war Julian Quiñones. Der in Saudi-Arabien tätige Stürmer bezwang Williams nach einem leichtfertigen Ballverlust der Südafrikaner am Strafraum mit einem Flachschuss zwischen den Beinen hindurch.

In der Folge stand Mexikos Auftaktsieg nie ernsthaft zur Diskussion, zu unterlegen waren die Südafrikaner schon bevor sie ab der 50. Minute wegen eines Notbremse-Fouls gegen Yaya Sithole in Unterzahl spielten. Zu hoffnungslos war die Situation aus Sicht der Gäste, als Raul Jimenez in der 67. Minute auf 2:0 erhöhte. Zu aussichtslos war alles, als in der 84. Minute auch noch Themba Zwane wegen einer Tätlichkeit vom Platz gestellt wurde.

Jimenez sorgt für die Vorentscheidung.Video: SRF

Dass der erfahrene, an diesem Abend aber nicht über alle Zweifel erhabene brasilianische Schiedsrichter Wilton Sampaio in der Nachspielzeit mit César Montes auch noch einen Mexikaner vom Platz stellte, trübte Mexikos Fussballfest zumindest an diesem Abend nicht.

Mit dem Sieg in der Neuauflage des WM-Eröffnungsspiels von 2010 in Johannesburg (1:1) machte Mexiko bereits einen ersten (grossen) Schritt Richtung K.o.-Phase. Die weiteren Gegner in der Gruppenphase sind Südkorea (in der Nacht auf Freitag, 19. Juni) und Tschechien (in der Nacht auf Donnerstag, 25. Juni).

Mexiko - Südafrika 2:0 (1:0)
Aztekenstadion. - 80'824 Zuschauer. - SR Sampaio (BRA).
Tore: 9. Quiñones 1:0. 67. Jimenez 2:0.
Bemerkungen: 50. Rote Karte gegen Sithole (Südafrika/Notbremse). 84. Rote Karte gegen Zwane (Südafrika/Tätlichkeit). 92. Rote Karte gegen Montes (Mexiko/Notbremse). (riz/sda)

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Das gleiche Eröffnungsspiel wie 2010: Die Favoritenrolle liegt klar beim Gastgeber
Wie schon 2010 eröffnen Mexiko und Südafrika die Fussball-Weltmeisterschaft. Alles andere als ein Sieg des Co-Gastgebers wäre eine grosse Überraschung.
Ein Zuspiel in den Lauf, dann der perfekte, wuchtige Abschluss. Der Ball schlägt im oberen rechten Toreck ein. Die Spieler in ihren kanariengelben Shirts reihen sich bei der Eckfahne zum Torjubel auf und zelebrieren den Führungstreffer, untermalt mit dem Gedröhne von tausenden Vuvuzelas. Siphiwe Tshabalalas Tor bringt dem Gastgeber Südafrika jedoch nicht den erwünschten Sieg im Eröffnungsspiel der WM 2010. Am Ende heisst es 1:1. Während Uruguay und Mexiko später in die K.o.-Phase einziehen, ist das Turnier für Südafrika und überraschend auch für Frankreich bereits nach der Vorrunde zu Ende.
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