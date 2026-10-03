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Nations League: Schweiz gegen Slowenien live im Ticker und Stream

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Yakin ändert nichts: Nati startet gegen Slowenien mit derselben Startformation

03.10.2026, 19:1503.10.2026, 19:49
  • Im dritten Spiel der Nations League trifft die Schweiz auf Slowenien. Trainer Murat Yakin nimmt in der Startaufstellung im Vergleich zum letzten Spiel keine Änderungen vor.
  • Vor Gregor Kobel bilden erneut Zachary Athekame, Nico Elvedi, Manuel Akanji und Ricardo Rodriguez die Viererkette in der Abwehr. Im defensiven Mittelfeld kommen die beiden Ex-Luzerner Ardon Jashari und Remo Freuler zum Einsatz. Das Trio hinter Sturmspitze Zeki Amdouni bilden Michel Aebischer, Johan Manzambi und Dan Ndoye.
  • Damit hat Fabian Rieder, der zum Auftakt gegen Nordmazedonien auf der rechten Seite begonnen hatte, erneut das Nachsehen gegenüber Aebischer. Auch Sascha Britschgi, das Luzerner Eigengewächs, muss in seinem langjährigen Heimstadion zunächst auf der Ersatzbank Platz nehmen. Cedric Itten, der das Abschlusstraining angeschlagen verpasst hatte, ist überzählig.
  • Gegner Slowenien, nach zwei Spielen mit zwei Punkten Rückstand der erste Verfolger der Schweiz, wird von Goalie Jan Oblak als Captain angeführt. Im Sturm soll Zan Vipotnik von Swansea City für Torgefahr sorgen. FCB-Stürmer Zan Celar ist zunächst Ersatz. Das Spiel findet vor ausverkauften Rängen statt und wird um 20.45 Uhr angepfiffen.

Die heutigen Aufstellungen:

Bild
Bild: uefa
  • Das Schweizer Nationalteam bestreitet am Samstag (20.45 Uhr) das dritte Spiel der laufenden Nations-League-Kampagne. Nach den Auswärtserfolgen in Nordmazedonien und Schottland trägt das Team von Trainer Murat Yakin in Luzern sein erstes Heimspiel aus. Gegner ist Slowenien.
  • Die Slowenen sind nach den ersten beiden Partien noch ungeschlagen und haben wie die Schweizer noch kein Gegentor kassiert. Trotzdem strebt die Schweiz an, mit einem Heimsieg den Vorsprung auf fünf Punkte auszubauen. Damit wäre man nach der Hälfte der Gruppenspiele dem direkten Wiederaufstieg in die Liga A bereits sehr nahe. (riz/sda)

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