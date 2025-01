Eishockey National League live: Alle Spiele vom Dienstagabend im Ticker

Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.

Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

Bislang 17 Eishockeyspieler (Stand: 20.12.2024) schafften es auf 1000 oder mehr Spiele in der höchsten Schweizer Spielklasse. Das sind sie:

Wendy Holdener kratzt in Kranjska Gora an ihrem ersten Weltcupsieg seit mehr als zwei Jahren. Die Kroatin Zrinka Ljutic ist einen Tick schneller, doch der 2. Platz ist ein gefühlter Sieg.

Man könnte es negativ auslegen: Einmal mehr gelang es Wendy Holdener nicht, in einem Slalom in Form eines Sieges Kapital aus den Absenzen von Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova zu schlagen. Zwei Weltcuprennen hat die 31-Jährige in ihrer Paradedisziplin schon gewonnen, aber nie dann, wenn sich die Tür zum Sieg durch die Ausfälle der Slalom-Dominatorinnen geöffnet hatte.