Der sanfte Riese, der Olten besser machen soll

Der neue Sportchef Thomas Roost hat seine Torhütersuche für die nächste Saison abgeschlossen: Die Oltner übernehmen vom HC Davos leihweise Laurin Solèr (18). Ein Junior mit NHL-Postur.

Olten darbt in der laufenden Saison auch wegen der beiden Lottergoalies Luca Rötheli (22) und Jeffrey Meyer (26) im Mittelmass. Auch der hin und wieder von Biel herbeigeeilte Luis Janett (24) ist kein Titan mit mehr als 91 Prozent Fangquote. Luca Rötheli darf bleiben. Weil er in Gottes Namen halt noch einen Vertrag bis zum Ende der nächsten Saison hat. Jeffrey Meyer weiss seit gestern, dass er Ende Saison gehen muss.



Thomas Roost, im Mandat als Scout für das NHL-Zentralbüro Europa unterwegs, hat kürzlich erklärt, die Lösung des Torhüterproblems sei ein Junior mit Stil und Postur für das Eishockey von heute und morgen. Will heissen: gross und flink.

Olten-Sportchef Thomas Roost arbeitet auch als NHL-Scout. Bild: klaus zaugg

Nun ist er fündig geworden: Aus dem Bündnerland kommt Laurin Solèr. HCD-Sportdirektor Jan Alston weiss um das Potenzial seines Juniors und hat deshalb mit ihm bis 2027 verlängert. Damit sein Goalie-Rohdiamant Spielpraxis im Erwachsenenhockey bekommt, wird er für die nächste Saison auf Leihbasis nach Olten geschickt.

Die Fans dürfen sich auf einen sanften Spektakel-Riesen freuen: 192 Zentimeter gross, 86 Kilogramm schwer. Er wird am 18. Februar 19 und steht erst am Anfang seines langen, beschwerlichen Weges zur Perfektion. Für eine Berufung in ein Junioren-WM-Team hat es ihm bisher nicht gereicht, für die U 18-WM war er nie ein Thema. Vielleicht reicht es für die U 20-WM. Bisher hat er ruhmlos vier Junioren-Länderspiele bestritten und lediglich etwas mehr als 80 Prozent der Pucks abgewehrt. Das Problem: Keine Konstanz und Schwankungen zwischen NHL-Erstrundendraft und Zirkus.

Oltens Glück wird nächste Saison auch davon abhängen, ob es Trainer Christian Wohlwend gelingen wird, diesen Rohdiamanten zu schleifen.