Dass Josh Holden ohne Not sein bislang gut funktionierendes Spielsystem einfach umstellt, ist unwahrscheinlich. Vermutlich ist es eher so, dass die gegnerischen Teams mittlerweile eine Antwort darauf gefunden haben. Klar ist: Davos muss dringend einen Ausweg aus der Krise finden, ansonsten ist plötzlich auch noch die direkte Playoff-Qualifikation in Gefahr. Am Dienstag bietet sich beim Heimspiel gegen Rapperswil die nächste Chance auf die Trendwende.

Ein Grossteil der Davoser Chancen in der nun sechs Spiele andauernden Niederlagenserie wurde durch anhaltenden Scheibenbesitz in der offensiven Zone herausgespielt. Das sieht zwar dominant aus, ist aber einfacher zu verteidigen als Rush-Angriffe oder aggressives Forechecking. Das Spiel ist strukturierter und es ist einfacher, den Gegner auf den ungefährlicheren Aussenbahnen zu halten. Dass dem HCD dieses Spielsystem nicht behagt, zeigt auch die Tatsache, dass er das drittschlechteste Powerplay der Liga hat.

Dabei ist es nicht so, dass Davos ganz grundsätzlich schlecht spielt. In vier der sechs verlorenen Spiele hatten sie mehr Schüsse als der Gegner. Ein Teil davon sind die sogenannten Score-Effects – das Team, das in Rückstand liegt, sucht verzweifelter die Offensive und hat darum auch mehr Schüsse.

In den sechs Spielen seit der Nati-Pause haben sie gerade mal sechs Tore erzielt. Nur gerade vier Spieler haben in dieser Zeitspanne mehr als einen Skorerpunkt gesammelt: Adam Tambellini (1 Tor, 3 Assists), Matej Stransky (1 Tor, 1 Assist), Simon Ryfors (3 Assists) und Julius Honka (2 Assists). Im Landwassertal besteht also weiterhin eine krasse Abhängigkeit von den ausländischen Spielern, und wenn diese nicht performen, sieht es düster aus.

Diese beiden Resultate zeigen denn auch gleich die Probleme auf, mit denen sich die Mannschaft von Josh Holden herumschlägt. Der HCD kann sich derzeit nicht mehr auf überirdische Torhüter verlassen. Insbesondere Sandro Aeschlimann befindet sich momentan in einem Tief. Er hat in seinen letzten vier Einsätzen immer mehr Tore erhalten, als gemäss der zugelassenen Chancen zu erwarten gewesen wäre. Gleichzeitig haben die Davoser selbst grosse Mühe, zu treffen.

Regierungskrise in Österreich: Koalition von rechter FPÖ mit ÖVP bahnt sich an

Kiew: Vorteile in der «Pufferzone Kursk» + Russische Kampfdrohne trifft Bus in Cherson

Sarrazins Weltcup-Rückkehr nach Bormio-Sturz unsicher: «Es ist unser Ziel»

Cyprien Sarrazin fährt in diesem Winter wenig überraschend keine Rennen mehr. Die Folgen seines Sturzes im zweiten Training für die Weltcup-Abfahrt Ende Dezember in Bormio sind zu schwerwiegend. Wie der französische Team-Arzt mitteilt, ist ganz grundsätzlich eine Rückkehr in den Ski-Weltcup nicht sicher.

Gemäss den Verantwortlichen von Frankreichs Skiverband ist Sarrazin wie vorgesehen am Freitag von Italien in ein Spital in Lyon verlegt worden. In der Klinik in Sondalo in der Provinz Sondrio war er wegen eines Subduralhämatoms, einer Blutung in der Nähe des Gehirns, operiert worden. Am vergangenen Samstag war er aus dem künstlichen Koma erwacht.