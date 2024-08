Yann Sommer gibt Nati-Rücktritt bekannt – der Goalie informiert ab 10.30 Uhr

🧤 12 years of excellence, reliability and always good vibes



94x Danke, Merci, Grazie, Yann Sommer 🙏 pic.twitter.com/TafrCvcaiX — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) August 19, 2024

Yann Sommer erklärt seinen Rücktritt aus der Schweizer Nationalmannschaft.Der 35-jährige Goalie von Inter Mailand bestritt in den letzten gut zwölf Jahren 94 Länderspiele. Seit dem Sommer 2014 war er Stammkeeper an drei Europameisterschaften und zwei Weltmeisterschaften gewesen. Er informiert am Montagmorgen über seine Gründe.Wir berichten ab 10.30 Uhr im Liveticker und Stream.