Schon wieder in Torlaune: Erling Haaland traf im ersten Premier-League-Spiel gegen Chelsea. Bild: keystone

Haaland trifft bei City-Sieg + Muheim mit Freistoss-Tor + Zeidlers Bochum scheitert im Cup

DFB-Pokal

Regensburg – Bochum 1:0

Der VfL Bochum scheidet als erster Bundesliga-Klub in der 1. Runde des deutschen Cups aus. Die neu von Ex-FCSG-Trainer Peter Zeidler gecoachte Mannschaft mit dem Schweizer Verteidiger Noah Loosli unterliegt beim Zweitligisten Jahn Regensburg 0:1.

Noah Loosli (l.) ist dem VfL Bochum bereits aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Bild: www.imago-images.de

Loosli stand bei den in der Vorsaison um ein Haar abgestiegenen Bochumern in der Startelf und musste zusehen, wie der unterklassige Gegner in der 70. Minute nach einem Corner zum entscheidenden Treffer kam.

Jahn Regensburg - VfL Bochum 1:0 (0:0)

Tor: 70. Ballas 1:0.



Meppen – Hamburger SV 1:7

Zweitligist Hamburg feierte bei Viertligist Meppen einen Kantersieg. Beim 7:1-Erfolg kamen die Schweizer Verteidiger Silvan Hefti und Miro Muheim beide von Beginn an zum Einsatz. Muheim erzielte per Freistoss gar noch ein Tor und durfte ab der 64. Minute auf der Bank Platz nehmen. Hefti, der aus Genoa gekommen ist, spielte bei seinem Stammelf-Debüt über die volle Distanz.

SV Meppen - Hamburger SV 1:7 (0:2)

Tore: 17. Pherai 0:1. 31. Muheim 0:2. 56. Selke 0:3. 59. Pherai 0:4. 71. Baldé 0:5. 80. Möller (Eigentor) 0:6. 89. Glatzel 0:7. 90. Haritonov 1:7.



Viktoria Berlin – Augsburg 1:4

Die zwölf weiteren bereits im Einsatz gestandenen Bundesligisten den möglichen Stolperstein zum Saisonauftakt unversehrt. Augsburg, die (Noch-)Mannschaft von Ruben Vargas, setzte sich am Sonntag beim Viertligisten Viktoria Berlin nach Rückstand 4:1 durch.

Elvis Rexhbecaj, Neuzugang Samuel Essende sowie in der Schlussphase der eingewechselte Niklas Dorsch und Phillip Tietz erzielten die Tore für die Augsburger, die in der 4. Minute in Rückstand geraten waren. Vargas, der einen Transfer anstrebt, wurde in der 79. Minute eingewechselt und schlug in der 87. Minute die Flanke, die zum 3:1 führte.

Damit vermied Augsburg eine Erstrunden-Blamage wie in der Vorsaison in Unterhaching. Noch nicht gespielt haben Bayer Leverkusen, der VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt, Werder Bremen und Wolfsburg.

Ruben Vargas kam von der Bank – er will Augsburg weiterhin verlassen. Bild: www.imago-images.de

Viktoria Berlin - FC Augsburg 1:4 (1:1)

Tore: 4. Liu 1:0. 33. Rexhbecaj 1:1. 53. Essende 1:2. 87. Dorsch 1:3. 92. Tietz 1:4.​

Premier League

Chelsea – Manchester City 0:2

Chelsea, am Donnerstag Servettes Gegner in den Playoffs zur Conference League, ist mit einer Niederlage in die Premier League gestartet. Die neu vom Italiener Enzo Maresca gecoachten Londoner unterlagen dem Titelverteidiger Manchester City zuhause 0:2.

Erling Haaland (18.) und Mateo Kovacic (84.) erzielten die Tore für das Team von Trainer Pep Guardiola, bei dem Manuel Akanji in der Innenverteidigung an der Seite von Ruben Dias durchspielte. Bei Chelsea kam der Ex-Basler Renato Veiga in der 80. Minute zu seinem Debüt.

Chelsea - Manchester City 0:2 (0:1).

Tore: 18. Haaland 0:1. 84. Kovacic 0:2.

Bemerkungen: Manchester City mit Akanji.

Brentford – Crystal Palace 2:1

Das nach der starken Rückrunde hoch gehandelte Crystal Palace ist mit einer Niederlage in die neue Saison der Premier League gestartet. Beim ebenfalls in London heimischen Brentford unterlag das Team von Oliver Glasner 1:2. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Gäste traf Yoane Wissa in der 76. Minute zum Endstand.

Brentford - Crystal Palace 2:1 (1:0)

Tore: 29. Mbeumo 1:0. 56. Pinnock (Eigentor) 1:1. 76. Wissa 2:1.



Serie A

La Liga

Ligue 1

Auxerre - Nice 2:1 (1:1).

Tore: 21. Cho 0:1. 44. Raveloson 1:1. 95. Coulibaly 2:1.

Bemerkungen: Nice mit Lotomba (ab 64.).

Montpellier - Strasbourg 1:1 (0:0).

Tore: 58. Diarra 0:1. 67. Savanier (Penalty) 1:1.

Bemerkungen: Montpellier mit Omeragic, ohne Barès (Ersatz).

Toulouse - Nantes 0:0.

Bemerkungen: Toulouse mit Sierro (ab 61.) (nih/sda)