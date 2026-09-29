Liveticker
Schottland wartet im Hampden Park: Gewinnt die Nati auch das zweite Nations-League-Spiel?
- In der 2. Runde der Nations League gastiert die Schweizer Nationalmannschaft am Dienstagabend in Schottland. Während das Team von Murat Yakin zum Auftakt keine Mühe mit Nordmazedonien bekundete und locker 3:0 gewann, kamen die Schotten in Slowenien beim Debüt des neuen Nationaltrainers Sébastien Pocognoli nicht über ein 0:0 hinaus. Entsprechend sind die Gastgeber bereits etwas unter Zugzwang.
- Zum bisher letzten Mal trafen die beiden Nationen an der EM 2024 in Deutschland aufeinander. Im 2. Gruppenspiel resultierte ein 1:1. Anpfiff im Hampden Park in Glasgow ist um 20.45 Uhr Schweizer Zeit. Die Partie kann live im Ticker und Stream mitverfolgt werden. (riz/sda)