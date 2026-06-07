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Wird es in diesem Jahr in Monaco spannend? Antonelli startet von der Pole-Position

07.06.2026, 14:00
  • Kimi Antonelli im Mercedes startet aus der Pole-Position zum Grand Prix von Monaco und hat damit auf dem engen Stadtkurs, auf dem das Überholen kaum möglich ist, alle Vorteile auf seiner Seite. Neben dem WM-Leader, der am Sonntag (ab 15.00 Uhr) im sechsten Saisonrennen seinen fünften GP-Sieg in Folge anstrebt, steht der vierfache Weltmeister Max Verstappen im Red Bull.
  • Die zweite Startreihe bilden Lewis Hamilton und Lokalmatador Charles Leclerc in den Ferrari, die nach ihren dominanten Auftritten in den Trainings ebenfalls ein Wort um den Sieg mitreden wollen. (riz/sda)
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«Glaube, wir haben viele Türen geöffnet»: Wie die Schweizer von 1994 zu Pionieren wurden
Der Parcours der Schweiz unter Roy Hodgson an der WM 1994 in den USA war ein Meilenstein. Dass die Schweiz 2026 zum sechsten Mal in Folge an der WM-Endrunde dabei ist, verdankt sie zum Teil den Pionieren von 1994.
«Ich glaube tatsächlich, dass wir viele Türen geöffnet haben», sagt Yvan Quentin, der unverzichtbare linke Aussenverteidiger der Schweizer Auswahl von 1994 in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. «Nach dieser Weltmeisterschaft wurden die Schweizer Spieler vermehrt von ausländischen Vereinen umworben», erklärt Quentin. «Die Schweizer Nationalmannschaft hat natürlich davon profitiert.»
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