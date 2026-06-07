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Wird es in diesem Jahr in Monaco spannend? Antonelli startet von der Pole-Position
- Kimi Antonelli im Mercedes startet aus der Pole-Position zum Grand Prix von Monaco und hat damit auf dem engen Stadtkurs, auf dem das Überholen kaum möglich ist, alle Vorteile auf seiner Seite. Neben dem WM-Leader, der am Sonntag (ab 15.00 Uhr) im sechsten Saisonrennen seinen fünften GP-Sieg in Folge anstrebt, steht der vierfache Weltmeister Max Verstappen im Red Bull.
- Die zweite Startreihe bilden Lewis Hamilton und Lokalmatador Charles Leclerc in den Ferrari, die nach ihren dominanten Auftritten in den Trainings ebenfalls ein Wort um den Sieg mitreden wollen. (riz/sda)