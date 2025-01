Ski live: Super-G in St. Anton mit Lara Gut-Behrami in Ticker und TV

Liveticker

Kommt Gut-Behrami in St. Anton im Super-G besser zurecht? Und was gelingt Malorie Blanc?

«Jetzt bin ich da», sagte Malorie Blanc nach ihrer ersten Weltcup-Abfahrt am Samstag. Mit Startnummer 46 ist die 21-jährige Walliserin auf Platz 2 gefahren und sorgte damit doch noch für einen erfolgreichen Schweizer Tag. Die etablierten Fahrerinnen um Lara Gut-Behrami (13.), Corinne Suter (15.) und Michelle Gisin (21.) enttäuschten nämlich eher. Mit Janine Schmitt (19.) sorgte eine weitere junge Schweizerin für einen Achtungserfolg.

Nun steht in St. Anton auch noch ein Super-G an. Eine Chance für Blanc und die 24-jährige Schmitt, ihr gutes Resultat zu bestätigen, und für Gut-Behrami und Co. es besser zu machen als in der Abfahrt.

Ob dies gelingt, siehst du hier ab 11.15 Uhr im Liveticker und im Stream vom SRF.