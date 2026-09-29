Der FCB stellt Trainer Jokanovic vor – auch Präsident Degen nimmt Stellung

Nach einem knappen Viertel der Saison steht der FC Basel mit einer ausgeglichenen Bilanz auf dem vierten Platz der Super League. Vier Siege, ein Unentschieden und vier Niederlagen holte das Team unter Trainer Stephan Lichtsteiner und Interimstrainer Luigi Nocentini bisher. Obwohl der FCB auf Platz 4 steht, kann nicht davon die Rede sein, dass er oben mitspielt. So beträgt der Rückstand auf Leader Lugano bereits zwölf Punkte, YB und Sion sind auf sechs Zähler enteilt.
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