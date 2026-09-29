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Der FCB stellt Trainer Jokanovic vor – auch Präsident Degen nimmt Stellung

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Standings provided by Sofascore Nach einem knappen Viertel der Saison steht der FC Basel mit einer ausgeglichenen Bilanz auf dem vierten Platz der Super League. Vier Siege, ein Unentschieden und vier Niederlagen holte das Team unter Trainer Stephan Lichtsteiner und Interimstrainer Luigi Nocentini bisher. Obwohl der FCB auf Platz 4 steht, kann nicht davon die Rede sein, dass er oben mitspielt. So beträgt der Rückstand auf Leader Lugano bereits zwölf Punkte, YB und Sion sind auf sechs Zähler enteilt. Jokanovic: «Ich kann mich an das Basel aus vergangenen Zeiten erinnern» Im ersten Interview auf der Vereinswebsite schwärmte Slavisa Jokanovic von seinem neuen Arbeitgeber. Der FC Basel sei «der grösste Klub der Schweiz. Dass ich nun hier arbeiten darf, ist traumhaft, und ich erwarte, dass wir sehr erfolgreich sein werden.» Das Ziel sei es, den FCB wieder dorthin zu bringen, wo er vor rund zehn Jahren war. Damals waren die Basler noch Serienmeister und regelmässig in der Champions League dabei. «Ich kann mich an den FC Basel aus vergangenen Zeiten erinnern und bin mir sicher, dass der Klub eine grosse Zukunft vor sich hat.» Der neue Trainer



Der 58-jährige serbisch-spanische Doppelbürger war bis 2004 selbst Profi. Als defensiver Mittelfeldspieler absolvierte er 65 Länderspiele für Jugoslawien. Einen Grossteil seiner Karriere verbrachte er in Spanien, wo er mit Deportivo La Coruña Meister wurde, ausserdem spielte er zwei Jahre für Chelsea.

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Für Slavisa Jokanovic ist der FC Basel die elfte Station als Cheftrainer. Zuletzt war er bis im Juni Trainer von Al-Nasr in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zuvor trainierte er unter anderem Sheffield United, Fulham und Watford in England. Die letzteren beiden führte er gar zum Aufstieg in die Premier League. In Watford wurde sein Vertrag trotz Aufstieg aber nicht verlängert, bei Fulham wurde er nach zwölf Spielen im englischen Oberhaus entlassen. In Basel hat er nun einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben.Der 58-jährige serbisch-spanische Doppelbürger war bis 2004 selbst Profi. Als defensiver Mittelfeldspieler absolvierte er 65 Länderspiele für Jugoslawien. Einen Grossteil seiner Karriere verbrachte er in Spanien, wo er mit Deportivo La Coruña Meister wurde, ausserdem spielte er zwei Jahre für Chelsea. Herzlich Willkommen! Der FC Basel hat für den heutigen Dienstag gleich zwei Medienkonferenzen einberufen. Erst wird Präsident David Degen ab 10 Uhr zu «übergeordneten Themen» Stellung nehmen, anschliessend wird der neue Trainer Slavisa Jokanovic vorgestellt. Mit dabei ist dann mit Andreas Herrmann auch der technische Direktor des Klubs, der in der Trainersuche federführend war.



Hier kannst du beide Medienkonferenzen live im Ticker und im Stream mitverfolgen.

Der FC Basel stellt am heutigen Dienstagmorgen in einer Pressekonferenz seinen neuen Trainer Slavisa Jokanovic vor. Der 58-jährige serbisch-spanische Doppelbürger hat einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben. Neben ihm wird auch Andreas Herrmann, der als technischer Direktor für die Trainersuche verantwortlich war, Stellung zu der Entscheidung beziehen.

Bereits zuvor wird sich Präsident David Degen den Fragen der Medien zu «übergeordneten Themen» stellen. Zum neuen Trainer werde sich der 43-Jährige aber nur bedingt äussern.

Die Pressekonferenz des FC Basel ab 10 Uhr kannst du hier im Liveticker und im Livestream verfolgen.