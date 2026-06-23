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WM 2026: Portugal gegen Usbekistan live im Ticker und Stream

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Wird auch Usbekistan zum Stolperstein? Portugal muss eine Reaktion zeigen

23.06.2026, 17:30
  • Portugal will sich an der WM weitere Diskussionen um Cristiano Ronaldo ersparen und mit einem Sieg im zweiten Gruppenspiel im Turnier ankommen. Gegen den WM-Neuling Usbekistan treten die Portugiesen am Dienstag (19.00 Uhr) in Houston als haushoher Favorit an.
  • Drei Stunden später kann England in Foxborough mit einem zweiten Sieg das Ticket für die K.o.-Phase lösen. Nach dem perfekten Start gegen Kroatien (4:2) setzt Trainer Thomas Tuchel auch gegen Ghana auf die Offensivpower von Captain Harry Kane und Co. (riz/sda)
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Ronaldo, auch wenn es weh tut, es ist langsam Zeit
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