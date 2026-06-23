Erling Haaland hat Norwegen in die K.-o.-Phase geführt. Bild: IMAGO/ZUMA Press

Haaland rudert in die K.-o.-Phase und sagt: «Frankreich wird wohl das Turnier gewinnen»

Nachdem sich Norwegen für die K.-o.-Phase der Fussball-WM qualifiziert hat, ist Superstar Erling Haaland alles egal – auch der bevorstehende Kracher gegen Frankreich.

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Am Ende wird wieder gerudert. Angeführt von Captain Martin Ödegaard zelebriert die norwegische Nationalmannschaft diese WM-Tradition mit Tausenden von Fans im Stadion von New York. Dank des (am Ende erzitterten) 3:2-Sieges gegen den Senegal qualifizierten sich die Skandinavier zum dritten Mal nach 1938 und 1998 für die K.-o.-Phase einer Weltmeisterschaft.

Die Norweger rudern nach dem Sieg gegen Senegal. Video: SRF

Mann des Spiels war erneut Erling Haaland, der nach der Pause mit zwei Toren innert zehn Minuten für den Unterschied sorgte. Da Frankreich und Norwegen vor dem letzten Gruppenspiel nun beide je sechs Punkte auf dem Konto haben, können sie nicht mehr von den ersten zwei Plätzen verdrängt werden. Am nächsten Freitag steht dann das Direktduell um den Gruppensieg an.

Davon wollte Haaland nach der Sicherung der 1/16-Finalteilnahme allerdings noch nicht besonders viel wissen. «Wir haben es geschafft, uns für die K.-o.-Phase zu qualifizieren. Das ist unglaublich», sagte der Manchester-City-Stürmer nach dem Spiel ins Mikrofon des US-Senders Fox. Alles andere sei ihm in diesem Moment egal, auch das Spiel gegen Frankreich. Das überraschende Fazit des Norwegers: «Frankreich wird vermutlich gegen uns gewinnen. Vermutlich gewinnen sie das ganze Turnier.»

Vielleicht stapelt Haaland einfach tief, um vor dem entscheidenden Spiel gegen Frankreich Druck von seiner Mannschaft wegzunehmen. Wenn es dann am Freitag um 21 Uhr (Schweizer Zeit) um den Gruppensieg geht, wird auch Haaland wieder voll motiviert sein. (abu)