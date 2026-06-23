sonnig25°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

WM 2026: Haaland rudert mit Norwegen und überrascht mit Frankreich-Tipp

June 22, 2026, East Rutherford, New Jersey, United States of America: East Rutherford, United States of America. 22 Jun, 2026. Norway forward ERLING HAALAND 9 celebrates with the Norwegian supporters ...
Erling Haaland hat Norwegen in die K.-o.-Phase geführt. Bild: IMAGO/ZUMA Press

Haaland rudert in die K.-o.-Phase und sagt: «Frankreich wird wohl das Turnier gewinnen»

Nachdem sich Norwegen für die K.-o.-Phase der Fussball-WM qualifiziert hat, ist Superstar Erling Haaland alles egal – auch der bevorstehende Kracher gegen Frankreich.
23.06.2026, 10:3723.06.2026, 10:37

Am Ende wird wieder gerudert. Angeführt von Captain Martin Ödegaard zelebriert die norwegische Nationalmannschaft diese WM-Tradition mit Tausenden von Fans im Stadion von New York. Dank des (am Ende erzitterten) 3:2-Sieges gegen den Senegal qualifizierten sich die Skandinavier zum dritten Mal nach 1938 und 1998 für die K.-o.-Phase einer Weltmeisterschaft.

Die Norweger rudern nach dem Sieg gegen Senegal.Video: SRF

Mann des Spiels war erneut Erling Haaland, der nach der Pause mit zwei Toren innert zehn Minuten für den Unterschied sorgte. Da Frankreich und Norwegen vor dem letzten Gruppenspiel nun beide je sechs Punkte auf dem Konto haben, können sie nicht mehr von den ersten zwei Plätzen verdrängt werden. Am nächsten Freitag steht dann das Direktduell um den Gruppensieg an.

Davon wollte Haaland nach der Sicherung der 1/16-Finalteilnahme allerdings noch nicht besonders viel wissen. «Wir haben es geschafft, uns für die K.-o.-Phase zu qualifizieren. Das ist unglaublich», sagte der Manchester-City-Stürmer nach dem Spiel ins Mikrofon des US-Senders Fox. Alles andere sei ihm in diesem Moment egal, auch das Spiel gegen Frankreich. Das überraschende Fazit des Norwegers: «Frankreich wird vermutlich gegen uns gewinnen. Vermutlich gewinnen sie das ganze Turnier.»

Erling Haaland: "I couldn't care too much about playing [France]. ... They're probably going to win against us, they're probably going to win the whole tournament."
by u/AlchemistTheAlchemy in soccer

Vielleicht stapelt Haaland einfach tief, um vor dem entscheidenden Spiel gegen Frankreich Druck von seiner Mannschaft wegzunehmen. Wenn es dann am Freitag um 21 Uhr (Schweizer Zeit) um den Gruppensieg geht, wird auch Haaland wieder voll motiviert sein. (abu)

Mehr zur Fussball-WM:
Mit diesen 11 nervigen Typen willst du bestimmt kein WM-Spiel schauen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 70
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Merin die Ente ging als tierischer Mexiko-Fan viral – und erhält hier ein «Beso»
quelle: keystone / jose mendez
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Norwegen-Fans nehmen den Times Square ein
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Roger Milla gegen René Higuita – der Alte entzaubert den Irren
23. Juni 1990: Ein Torhüter will der Star der WM in Italien werden – und kassiert eines der kuriosesten Tore aller Zeiten. Nach der Partie sagt der Paradiesvogel: «Es war ein Fehler so gross wie ein Haus.»
Hätten die Kolumbianer doch auf Max Merkel gehört. Der einstige Bundesliga-Trainer und bissige Polemiker hatte vorgeschlagen, die Kolumbianer sollten René Higuita «einfach am Pfosten anbinden».
Zur Story