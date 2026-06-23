Erling Haaland ist ein Phänomen: Auch in seinem zweiten WM-Spiel trifft der Norweger doppelt. Bild: keystone

Norwegen schlägt Senegal dank Haaland-Doppelpack – und ist sicher in der K.o.-Phase

Norwegen zittert sich an der Weltmeisterschaft in der Gruppe I zu einem 3:2-Sieg gegen den Senegal. Die Skandinavier verspielen in der Nachspielzeit fast noch ihren komfortablen Vorsprung, retten den eminent wichtigen Erfolg aber über die Zeit.

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Überragender Akteur auf dem Platz ist einmal mehr Erling Haaland, der die senegalesische Abwehr um Captain Kalidou Koulibaly immer wieder vor unlösbare Probleme stellte, und wie schon beim 4:1-Sieg gegen den Irak einen Doppelpack schnürte.

Nach einem verhaltenen Start bringt ein kapitaler Fehler von Koulibaly die Norweger auf Kurs. Der Innenverteidiger spielt den Ball in der 43. Minute genau in den Lauf des für den verletzten Julian Ryerson eingewechselten Marcus Pedersen, der eiskalt zum 1:0 einschiebt. Kurz nach dem Seitenwechsel schliesst Haaland einen mustergültigen Konter über Martin Ødegaard mit einem satten Linksschuss zum 2:0 ab (48.).

Der Senegal zeigt sich unbeeindruckt. Ismaila Sarr trifft nach Vorarbeit von Sadio Mané im Fallen zum 2:1-Anschluss (53.). Die afrikanische Hoffnung währt allerdings nur kurz: Erneut patzt Koulibaly folgenschwer. Patrick Berg erobert den Ball und bedient Haaland, der in der 58. Minute zum 3:1 einnetzt.

Das zweite Tor von Erling Haaland. Video: SRF

In einer wilden Schlussphase bäumen sich die Afrikaner nochmals auf. Wiederum Sarr gelingt in der 93. Minute mit einem wuchtigen Schuss das 3:2. Dieser späte Gegentreffer ist für Norwegen doppelt ärgerlich: Einerseits geriet der Sieg ins Wanken, andererseits verschlechterte sich die Tordifferenz entscheidend. Damit reicht den Norwegern im anstehenden Showdown gegen Frankreich am Freitag kein Unentschieden mehr, um den Gruppensieg aus eigener Kraft zu sichern.

Norwegen - Senegal 3:2 (1:0)

East Rutherford. 80'663 Zuschauer. SR Pereira Sampaio.

Tore: 43. Pedersen 1:0. 48. Haaland (Ødegaard) 2:0. 53. Sarr (Mané) 2:1. 58. Haaland (Berg) 3:1. 93. Sarr (Jackson) 3:2.

Norwegen: Nyland; Ryerson (13. Pedersen), Ajer, Heggem (84. Østigård), Møller Wolfe; Ødegaard, Berge, Aursnes (46. Berg); Sørloth (84. Bobb), Haaland, Nusa (71. Schjelderup).

Senegal: Édouard Mendy (63. Diaw); Diatta, Koulibaly (72. Sarr), Niakhaté, El Hadji Malick Diouf (54. Jakobs); Idrissa Gueye, Pape Gueye (54. Mbaye); Ismaïla Sarr, Camara (63. Ciss), Mané; Jackson. (nih/sda)