klar15°
DE | FR
burger
Sport
NBA

NBA: New York Knicks triumphieren in Finals über Wembanyamas Spurs

New York Knicks fans celebrate their victory after a watch party for Game 5 of the NBA Finals basketball series against the San Antonio Spurs, Saturday, June 13, 2026, in New York. (AP Photo/Andres Ku ...
Sehr zur Freude ihrer verrückten Fans: Die New York Knicks sind NBA-Champion.Bild: keystone

Die New York Knicks triumphieren über Wembanyamas Spurs und sind NBA-Champion

14.06.2026, 05:3114.06.2026, 05:57

Es ist vollbracht: Die New York Knicks sind tatsächlich zum dritten Mal in ihrer Geschichte NBA-Champion. Das Team um Star Jalen Brunson setzte sich im Playoff-Final der besten Basketballliga der Welt mit 4:1 Siegen gegen die San Antonio Spurs um Jungstar Victor Wembanyama durch. Das entscheidende Spiel 6 gewannen die Knicks trotz eines zwischenzeitlichen Rückstands von 16 Punkten und obwohl sie fast die ganze Zeit im Hintertreffen waren 94:90.

Einmal mehr war Jalen Brunson der überragende Mann bei der legendären Franchise aus New York. Der 29-jährige Guard, der mit 1,88 m für einen Basketball-Star eher kleingewachsen ist, erzielte 45 Punkte – also fast die Hälfte der Punkte seines Teams. Er wurde dank seiner 32,6 Punkte und 4,6 Assists pro Spiel erwartungsgemäss zum wertvollsten Spieler (MVP) der Finalserie gewählt. «Ich weiss nicht, was ich fühle, ich bin völlig überwältigt», sagte Brunson nach dem Spiel.

Schon bei den vorherigen drei Siegen gegen San Antonio hatten die Knicks zweistellige Rückstände gedreht. In Spiel 4 im Madison Square Garden in Manhattan gelang ihnen nach einem Rückstand von 29 Punkten gar das grösste Comeback in der Geschichte der NBA-Finals.

Für die Knicks ist es der erste NBA-Titel seit 1973. Im Big Apple dürften in der Nacht auf Sonntag nur wenige Menschen schlafen. Die New Yorker Fans sind für ihren Enthusiasmus bekannt und feierten schon nach den ersten drei Siegen in der Finalserie ausgiebig. (nih)

Analyse
Wer NBA-Star Wembanyama sieht, zweifelt nicht: Er könnte der Beste der Geschichte werden
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten NBA-Punktesammler der Geschichte
1 / 34
Die besten NBA-Punktesammler der Geschichte
Die besten NBA-Punktesammler der Geschichte: Die Top Ten und ausgesuchte Stars, die weit vorne liegen. Stand: 14. März 2025.
quelle: keystone / brian spurlock
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Vor Kampfsport-Event beim Weissen Haus: Aussenminister Rubio macht kühnen Vergleich und UFC-Präsident ausgebuht
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Granit Xhaka poltert: «Wenn einer alles alleine machen will, wird es schwierig»
Nach dem enttäuschenden Unentschieden gegen Katar zum WM-Auftakt nahm Granit Xhaka kein Blatt vor den Mund. Der Schweizer Captain äusserte deutliche Kritik an seinen Mitspielern.
Die Schweiz kommt zum WM-Auftakt gegen Katar nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Der Ausgleich fällt erst in der 94. Minute. Es ist eine grosse Enttäuschung für die Nati, die mittlerweile ganz andere Ansprüche hat.
Zur Story