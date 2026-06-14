Sehr zur Freude ihrer verrückten Fans: Die New York Knicks sind NBA-Champion. Bild: keystone

Die New York Knicks triumphieren über Wembanyamas Spurs und sind NBA-Champion

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Es ist vollbracht: Die New York Knicks sind tatsächlich zum dritten Mal in ihrer Geschichte NBA-Champion. Das Team um Star Jalen Brunson setzte sich im Playoff-Final der besten Basketballliga der Welt mit 4:1 Siegen gegen die San Antonio Spurs um Jungstar Victor Wembanyama durch. Das entscheidende Spiel 6 gewannen die Knicks trotz eines zwischenzeitlichen Rückstands von 16 Punkten und obwohl sie fast die ganze Zeit im Hintertreffen waren 94:90.

Einmal mehr war Jalen Brunson der überragende Mann bei der legendären Franchise aus New York. Der 29-jährige Guard, der mit 1,88 m für einen Basketball-Star eher kleingewachsen ist, erzielte 45 Punkte – also fast die Hälfte der Punkte seines Teams. Er wurde dank seiner 32,6 Punkte und 4,6 Assists pro Spiel erwartungsgemäss zum wertvollsten Spieler (MVP) der Finalserie gewählt. «Ich weiss nicht, was ich fühle, ich bin völlig überwältigt», sagte Brunson nach dem Spiel.

Schon bei den vorherigen drei Siegen gegen San Antonio hatten die Knicks zweistellige Rückstände gedreht. In Spiel 4 im Madison Square Garden in Manhattan gelang ihnen nach einem Rückstand von 29 Punkten gar das grösste Comeback in der Geschichte der NBA-Finals.

Für die Knicks ist es der erste NBA-Titel seit 1973. Im Big Apple dürften in der Nacht auf Sonntag nur wenige Menschen schlafen. Die New Yorker Fans sind für ihren Enthusiasmus bekannt und feierten schon nach den ersten drei Siegen in der Finalserie ausgiebig. (nih)