Zwölfter WM-Titel für US-Basketballerinnen

Mehr «Sport»

Die US-Basketballerinnen freuen sich über ihren WM-Sieg. Bild: keystone

Die Basketballerinnen der USA haben mit ihrem 12. WM-Titel ihre internationale Vormachtstellung untermauert. Im Final in Berlin besiegten sie Frankreich trotz zwischenzeitlichem 14-Punkte-Rückstand mit 97:79.

Die Amerikanerinnen setzten sich bei den alle vier Jahre stattfindenden Titelkämpfen zum fünften Mal in Serie durch. Dabei gewannen sie erneut sämtliche Partien. Letztmals hatte Australien 2006 die Dominanz des US-Teams durchbrechen können.

Die Gastgeberinnen des Turniers gingen hingegen leer aus. Im Spiel um Bronze mussten sich die Deutschen Spanien 58:81 geschlagen geben. 2030 wird Japan Schauplatz der nächsten Frauen-WM sein. (sda)