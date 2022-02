Noch ist Tom Brady nicht bereit, sich zu entscheiden, ob er zurücktreten wird oder nicht. Bild: keystone

Nach Spekulationen: Tom Brady spricht erstmals über Rücktrittsgerüchte

Mit den Tampa Bay Buccaneers ist NFL-Superstar Tom Brady in den Playoffs bereits ausgeschieden. Am Wochenende gab es nun grosse Verwirrung um das angebliche Karriereende des 44-Jährigen. Nun hat sich Brady selbst geäussert.

Die lebende Football-Legende Tom Brady lässt seine Zukunft in der NFL weiter offen, der Rücktritt sei zumindest nicht beschlossen. In seinem Podcast «Let's Go!» sagte Brady: «Manchmal braucht es etwas Zeit, um wirklich herauszufinden, wie man sich fühlt und was man tun möchte.» Der 44-Jährige versicherte, er werde die Entscheidung «zur richtigen Zeit» treffen, «in die eine oder in die andere Richtung».

Am Samstag hatte ESPN das Karriereende des siebenfachen Super-Bowl-Champions verkündet, sechs Tage nach dessen Playoff-Aus mit den Tampa Bay Buccaneers. Die NFL und Bradys Firma «TB12 Sports» gratulierten ihm via Twitter zu seiner erfolgreichen Laufbahn, doch sein Agent Don Yee und Vater Tom Senior erklärten, dass der Quarterback seine Entscheidung noch nicht final getroffen habe.

Die Spekulationen hätten ihm ein ruhiges Wochenende mit der Familie vermasselt, sagte Brady nun. «Mein Telefon hat ständig geklingelt, aber das ist eben Teil meiner Situation», sagte der dreifache Familienvater. Er schaue «von Tag zu Tag» und versuche, die richtige «Entscheidung für mich und meine Familie zu treffen».

Einen Zeitpunkt dafür nannte Brady bei seiner ersten öffentlichen Äusserung nach der Aufregung vom Wochenende auch auf Nachfrage nicht. ESPN hatte mit Bezug auf anonyme Quellen berichtet, dass er seinen Rücktritt spätestens nach dem Super Bowl (13. Februar) bekannt geben werde.

Brady spielt seit 22 Jahren in der NFL, mit den New England Patriots gewann er sechsmal den Super Bowl und triumphierte nach seinem Wechsel nach Florida im vergangenen Jahr auch mit den Buccaneers. In den USA ist er eine Sport-Ikone, es gibt kaum noch Pass-, Sieg- oder Touchdown-Rekorde, die er nicht hält. In dieser Saison scheiterte Brady mit den «Bucs» in den Playoffs an den Los Angeles Rams. (dd/pre)