15'000 US-Dollar Strafe: Dieser Jubel ist in der NFL jetzt verboten

Kyle Juszczyk muss sich einen neuen Jubel aussuchen. Bild: www.imago-images.de

Unangebrachte Trinkgeste beim Jubeln: Saftige Busse für den «Juiceman»

Seit 15 Jahren jubelt Kyle Juszczyk mit der gleichen Trinkgeste. Nun muss sich der Fullback der San Francisco 49ers etwas Neues überlegen. Für die NFL ist der Jubel unangemessen und sie bestrafte Juszczyk mit einer saftigen Busse.

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Kyle Juszczyk ist wohl einer der schwierigst aussprechbaren Namen der gesamten NFL. Darum hat der Fullback den Spitznamen «Juice» erhalten und ist der sogenannte «Saft-Mann». Dies nutzte der Spieler der San Francisco 49ers und entschied sich, erfolgreiche Spielzüge mit einer Trinkgeste zu feiern. Nach 15 Jahren in der besten American-Football-Liga der Welt darf er dies aber nicht mehr.

Nachdem Juszczyk am letzten Sonntag beim deutlichen 35:13-Erfolg gegen die Miami Dolphins einen Touchdown erzielte, durfte seine Jubelgeste natürlich nicht fehlen. Der NFL gefällt dies aber plötzlich nicht mehr und der 35-Jährige muss nun zur Strafe eine Busse in der Höhe von 15'000 US-Dollar bezahlen. Die Geste sei aufgrund der Anlehnung an den öffentlichen Biergenuss unangemessen. Die Liga teilt mit: «Ihre Nachahmung des Biertrinkens stellte eine anstössige Demonstration dar und könnte vernünftigerweise als geschmacklos ausgelegt werden.»

Die Aktion der NFL wirkt aber ein wenig heuchlerisch, da die Liga selbst mit Pernod Ricard einen offiziellen Schnapspartner hat und auch einen Biersponsor durch Bud Light. Juszczyk trinkt laut eigenen Aussagen gar kein Bier.

Der Fullback selbst reagierte mit einem Instagram-Post auf seine Strafe. Dabei fügte er mehrere Bilder an, welche ihn und seine Jubelgeste zeigen. Dazu schrieb Juszczyk: «Name is … Juice.»

Auch von seinen Fans wurde der Fullback verteidigt und es wurde der Hashtag «FreeJuice» erstellt. Wie ein allfälliger neuer Jubel von Juszczyk aussehen wird, ist noch unklar. (riz)