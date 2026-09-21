Grosse Sorgen um junge Quarterbacks – Chase schon mit dem Catch des Jahres?
Die Bären plötzlich ganz zahm – und mit Sorgen um Williams
59 Punkte skorte die Offensive der Chicago Bears im ersten Saisonspiel gegen die Carolina Panthers und schickte eine Warnung an die gesamte Liga. Acht Touchdowns sammelten die Bears gegen Carolina.
Genau auf dem gleichen Level wollte Chicago eigentlich im ersten Heimspiel gegen die Minnesota Vikings weitermachen – doch plötzlich lief es in der Offensive gar nicht mehr. Bei schwierigen Wetterbedingungen blieb Chicago gegen den Division-Rivalen ohne Touchdown und kassierte eine bittere 3:9-Niederlage.
Was die Fans der Bears wohl aber noch mehr schmerzen wird, ist die Verletzung von Quarterback Williams. Acht Minuten vor dem Ende verletzte sich der 24-Jährige ohne Fremdeinwirkung, nachdem er bei einem Laufversuch aus dem Tritt kam. Williams blieb zunächst auf dem Rasen liegen und schrie vor Schmerz. Mit Tränen in den Augen musste der Bears-Spielmacher danach aus dem Stadion gefahren werden. Ersten Berichten zufolge zog sich Williams eine Verletzung am rechten Oberschenkel zu. Wie lange der First-Overall-Pick aus dem Jahr 2024 ausfallen wird, ist noch unklar.
🚨🚨BREAKING NEWS🚨🚨#BEARS QB CALEB WILLIAMS JUST COLLAPSE IN SIGNIFICANT PAIN ON A NON-CONTACT INJURY.— MLFootball (@MLFootball) September 20, 2026
YOU COULD HEAR WILLIAM YELLING AND SCREECHING IN PAIN THROUGH THE TV.
THIS IS HORRIFIC TO WATCH.
OH NO. OH NO.
💔💔💔 pic.twitter.com/afuT5GRQHL
Ersatz-Quarterback Tyson Bagent schaffte es im letzten Drive nicht, den benötigten Touchdown zu erzielen. Mit auslaufender Zeit wurde Bagent gesackt und die Vikings konnten sich bereits über den zweiten Sieg gegen ein Team aus derselben Division freuen. Entscheidend waren dabei die Special Teams. Während Minnesota-Kicker Will Reichard seine drei Field-Goal-Versuche verwandeln konnte, wurde ein Versuch von Cairo Santos, Kicker der Bears, von der Minnesota-Verteidigung geblockt.
Auch Daniels verletzt sich
Williams ist nicht der einzige junge Quarterback, der sich eine Verletzung zugezogen hat. Jayden Daniels von den Washington Commanders kugelte sich im letzten Spielzug vor der Halbzeitpause gegen die Dallas Cowboys seinen Ellbogen aus. Schon in der letzten Saison hat er sich zweimal am Ellbogen verletzt. Bis zum erneuten Vorfall zeigte der 25-Jährige eine starke Leistung und die Commanders konnten mit dem Heimteam mithalten.
TOM BRADY ON LIVE TELEVISION REACTING TO THE SIGNIFICANT ARM INJURY FOR JAYDEN DANIELS.— MLFootball (@MLFootball) September 20, 2026
“OH, SHIT.”
WOW 😳😳😳 pic.twitter.com/kVWIZRHsJz https://t.co/YgBYgd9uLZ
Auch NFL-Legende Tom Brady, der die Partie kommentierte, war über die Verletzung schockiert. «Oh shit!», sagte der siebenfache Super-Bowl-Champion. In der zweiten Halbzeit waren die Cowboys dann das bessere Team und brachten den Sieg nach Hause. Es ist ihr erster Saisonsieg.
Zu einem schmerzhaften Moment kam es auch bei den Cowboys. Safety Markquese Bell stand seinem liegenden Mitspieler Cobie Durant voll auf das Hinterteil und stolperte über den Körper seines Mitspielers.
🚨🚨THE WORST INJURY EVER🚨🚨— MLFootball (@MLFootball) September 20, 2026
A #COWBOYS PLAYER WAS CLEATES BY HIS OWN TEAMMATE IN THE ASS.
THIS IS POSSIBLY THE MOST PAINFUL THING IN THE WORLD.
💀💀💀 pic.twitter.com/7C8gtNgRT6
Chase am 2. Spieltag mit dem möglichen Catch des Jahres
Für das Highlight des Sonntags sorgte Ja'Marr Chase. Der Wide Receiver der Cincinnati Bengals sorgte für den besten Catch des Tages, wenn nicht sogar der Saison.
Kurz vor der Halbzeitpause gegen die Houston Texans warf Bengals-Quarterback Joe Burrow einen Pass in Richtung Endzone. Obwohl Chase das Spielgerät erst sieht, als der Ball schon fast bei ihm ist, schafft es der Star-Receiver, die Füsse im Feld zu behalten und den Ball zu fangen.
Jamarr Chase - OMG! He can’t be tamed. Touchdown! pic.twitter.com/oQin4GtJAp— The Football Suite (@ThFootballSuite) September 20, 2026
I mean LOOK AT THIS ANGLE 🔥🔥 https://t.co/LCoXX0lGxc pic.twitter.com/7D2kL54Y4i— Warren Sharp (@SharpFootball) September 20, 2026
Chase sprach davon, dass es einer seiner besten Touchdowns war, und erhielt auch grosses Lob von seinem Quarterback. «Ich dachte, er würde hinfallen, und wollte schon auf Pass Interference plädieren und dann blieb er irgendwie stehen, verrenkte seinen Körper und kam mit beiden Füssen ins Feld. Es war unglaublich», sagte Burrow nach dem Spiel. Nach einer starken zweiten Halbzeit gewannen die Bengals deutlich mit 20:6.
Patriots, Steelers und die heisse Kartoffel
Im Spiel der beiden Super-Bowl-Rekordsieger setzten sich die New England Patriots deutlich mit 20:3 gegen die Pittsburgh Steelers durch. Einen mehr als gebrauchten Abend erlebte Steelers-Quarterback Aaron Rodgers. Der 42-Jährige warf eine Interception, wurde gleich viermal gesackt und verlor den Ball zwei zusätzliche Male.
Zu einer besonders skurrilen Szene kam es im zweiten Viertel, als die Pittsburgh-Offense in der Nähe eines Field Goals war. Rodgers wurde von der gegnerischen Abwehr so hart getroffen, dass er den Ball fallen liess. Danach sah es aus, als wäre der Football eine heisse Kartoffel. Mehrere Spieler schafften es nicht, das nach hinten rollende Ei zu fassen. Schlussendlich blieb der Ball doch bei den Steelers, aber ein Field Goal war definitiv nicht mehr möglich.
🚨🚨WILD PLAY🚨🚨— MLFootball (@MLFootball) September 20, 2026
ONE OF THE CRAZIEST PLAYS YOU WILL EVER SEE.
THE #STEELERS JUST LOST 40 YARDS ON A FUMBLE…
4TH AND 43.
FUMBLE. FUMBLE. FUMBLE. FUMBLE. FUMBLE.
😳😳😳 pic.twitter.com/SSJtFgm8Mt
Mahomes gewinnt nach Comeback erneut
Ein wahres Punktespektakel gab es im Sunday-Night-Game zwischen den Kansas City Chiefs und den Indianapolis Colts. In einem stets ausgeglichenen Spiel konnten sich die Chiefs schlussendlich in der Verlängerung mit 33:30 durchsetzen.
Damit gewinnt Star-Quarterback Patrick Mahomes auch das zweite Spiel nach seinem Kreuzbandriss, welchen er sich in der letzten Saison zugezogen hat. 32 von 47 Versuchen brachte Mahomes an einen Mitspieler und warf drei Touchdowns.
Einen davon auf seinen Tight End Travis Kelce. Dies sorgte auch bei dessen Frau Taylor Swift, welche die Partie auf der Tribüne mitverfolgte, für Jubelstürme. Der 36-jährige Kelce zeigte insgesamt eine starke Leistung und sammelte über 100 Receiving Yards.
Travice Kelce scored a TD and the cameraman IMMEDIATELY cut to Taylor Swift 😭— BrickCenter (@BrickCenter_) September 21, 2026
"THAT'S MY HUSBAND!" pic.twitter.com/Z42TIz2XMK
Zwei Stunden warten für zwei Minuten
Als bei der Partie zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Cleveland Browns nur noch zwei Minuten zu spielen waren, musste das Spiel in Florida wegen eines Unwetters für zwei Stunden unterbrochen werden.
2 minutes left to play after the rain delay and this is the state of the field in Tampa Bay pic.twitter.com/WpgMSX3xu0— Barstool Gambling (@stoolgambling) September 20, 2026
Das Ausharren lohnte sich für die Fans der Bucs aber nicht. Beim Stand von 19:23 aus Sicht des Heimteams benötigte Tampa Bay einen Touchdown. Zwar führte Quarterback Baker Mayfield seine Offense bis zur gegnerischen 20-Yard-Linie, aber ein Touchdown gelang nicht mehr. Während Tampa bereits die zweite Saisonniederlage kassiert, sorgen die Browns für eine kleine Überraschung und siegen erstmals in dieser Spielzeit.
Weitere Highlights
Lamar Jackson wirft den Sieg weg
Die erste Niederlage in dieser Saison haben die Baltimore Ravens kassiert. Die New Orleans Saints konnten im vierten Viertel einen 9:17-Rückstand kurz vor Schluss drehen und gingen mit sieben Punkten in Führung. Ravens-Quarterback Lamar Jackson hatte noch eine Chance, sein Team doch noch zum Sieg zu führen, aber der 29-Jährige warf zwanzig Sekunden vor dem Ende eine Interception.
Julian Blackmon putting a cap on the Saints DUB— New Orleans Saints (@Saints) September 20, 2026
📺 https://t.co/L0CqP5xclJ pic.twitter.com/5dHDWH8ak0
Ein Punt sinnbildlich für die bisherige Dolphins-Saison
Die Miami Dolphins kassieren bei den San Francisco 49ers eine deutliche 13:35-Klatsche. Bezeichnend für die Niederlage war ein Puntversuch von Bradley Pinion, welcher den Ball blamabel fallen liess.
#Dolphins punter Bradley Pinion on his dropped punt:— Jake Gadon (@JakeGadon_TV) September 21, 2026
"It was straight up me letting the ball slip out of my hand. I take full accountability. I gotta hold onto the ball and get it off"#NFL #MIAvsSF #PhinsUp | @CBSMiami pic.twitter.com/8L8ONwnZoo