Caleb Williams verletzte sich gegen die Minnesota Vikings. Bild: keystone

Grosse Sorgen um junge Quarterbacks – Chase schon mit dem Catch des Jahres?

Nachdem die Chicago Bears mit einem offensiven Feuerwerk in die neue Saison gestartet waren, blieben sie im zweiten Spiel ohne Touchdown. Quarterback Caleb Williams droht nun eine lange Pause. Auch die Washington Commanders sorgen sich um ihren Spielmacher. Das lief in der zweiten Woche der NFL.

Timo Rizzi Folge mir

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Die Bären plötzlich ganz zahm – und mit Sorgen um Williams

59 Punkte skorte die Offensive der Chicago Bears im ersten Saisonspiel gegen die Carolina Panthers und schickte eine Warnung an die gesamte Liga. Acht Touchdowns sammelten die Bears gegen Carolina.

Genau auf dem gleichen Level wollte Chicago eigentlich im ersten Heimspiel gegen die Minnesota Vikings weitermachen – doch plötzlich lief es in der Offensive gar nicht mehr. Bei schwierigen Wetterbedingungen blieb Chicago gegen den Division-Rivalen ohne Touchdown und kassierte eine bittere 3:9-Niederlage.

Was die Fans der Bears wohl aber noch mehr schmerzen wird, ist die Verletzung von Quarterback Williams. Acht Minuten vor dem Ende verletzte sich der 24-Jährige ohne Fremdeinwirkung, nachdem er bei einem Laufversuch aus dem Tritt kam. Williams blieb zunächst auf dem Rasen liegen und schrie vor Schmerz. Mit Tränen in den Augen musste der Bears-Spielmacher danach aus dem Stadion gefahren werden. Ersten Berichten zufolge zog sich Williams eine Verletzung am rechten Oberschenkel zu. Wie lange der First-Overall-Pick aus dem Jahr 2024 ausfallen wird, ist noch unklar.

Ersatz-Quarterback Tyson Bagent schaffte es im letzten Drive nicht, den benötigten Touchdown zu erzielen. Mit auslaufender Zeit wurde Bagent gesackt und die Vikings konnten sich bereits über den zweiten Sieg gegen ein Team aus derselben Division freuen. Entscheidend waren dabei die Special Teams. Während Minnesota-Kicker Will Reichard seine drei Field-Goal-Versuche verwandeln konnte, wurde ein Versuch von Cairo Santos, Kicker der Bears, von der Minnesota-Verteidigung geblockt.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: YouTube/NFL

Auch Daniels verletzt sich

Williams ist nicht der einzige junge Quarterback, der sich eine Verletzung zugezogen hat. Jayden Daniels von den Washington Commanders kugelte sich im letzten Spielzug vor der Halbzeitpause gegen die Dallas Cowboys seinen Ellbogen aus. Schon in der letzten Saison hat er sich zweimal am Ellbogen verletzt. Bis zum erneuten Vorfall zeigte der 25-Jährige eine starke Leistung und die Commanders konnten mit dem Heimteam mithalten.

Auch NFL-Legende Tom Brady, der die Partie kommentierte, war über die Verletzung schockiert. «Oh shit!», sagte der siebenfache Super-Bowl-Champion. In der zweiten Halbzeit waren die Cowboys dann das bessere Team und brachten den Sieg nach Hause. Es ist ihr erster Saisonsieg.

Zu einem schmerzhaften Moment kam es auch bei den Cowboys. Safety Markquese Bell stand seinem liegenden Mitspieler Cobie Durant voll auf das Hinterteil und stolperte über den Körper seines Mitspielers.

Chase am 2. Spieltag mit dem möglichen Catch des Jahres

Für das Highlight des Sonntags sorgte Ja'Marr Chase. Der Wide Receiver der Cincinnati Bengals sorgte für den besten Catch des Tages, wenn nicht sogar der Saison.

Kurz vor der Halbzeitpause gegen die Houston Texans warf Bengals-Quarterback Joe Burrow einen Pass in Richtung Endzone. Obwohl Chase das Spielgerät erst sieht, als der Ball schon fast bei ihm ist, schafft es der Star-Receiver, die Füsse im Feld zu behalten und den Ball zu fangen.

Chase sprach davon, dass es einer seiner besten Touchdowns war, und erhielt auch grosses Lob von seinem Quarterback. «Ich dachte, er würde hinfallen, und wollte schon auf Pass Interference plädieren und dann blieb er irgendwie stehen, verrenkte seinen Körper und kam mit beiden Füssen ins Feld. Es war unglaublich», sagte Burrow nach dem Spiel. Nach einer starken zweiten Halbzeit gewannen die Bengals deutlich mit 20:6.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: YouTube/NFL

Patriots, Steelers und die heisse Kartoffel

Im Spiel der beiden Super-Bowl-Rekordsieger setzten sich die New England Patriots deutlich mit 20:3 gegen die Pittsburgh Steelers durch. Einen mehr als gebrauchten Abend erlebte Steelers-Quarterback Aaron Rodgers. Der 42-Jährige warf eine Interception, wurde gleich viermal gesackt und verlor den Ball zwei zusätzliche Male.

Zu einer besonders skurrilen Szene kam es im zweiten Viertel, als die Pittsburgh-Offense in der Nähe eines Field Goals war. Rodgers wurde von der gegnerischen Abwehr so hart getroffen, dass er den Ball fallen liess. Danach sah es aus, als wäre der Football eine heisse Kartoffel. Mehrere Spieler schafften es nicht, das nach hinten rollende Ei zu fassen. Schlussendlich blieb der Ball doch bei den Steelers, aber ein Field Goal war definitiv nicht mehr möglich.

Mahomes gewinnt nach Comeback erneut

Ein wahres Punktespektakel gab es im Sunday-Night-Game zwischen den Kansas City Chiefs und den Indianapolis Colts. In einem stets ausgeglichenen Spiel konnten sich die Chiefs schlussendlich in der Verlängerung mit 33:30 durchsetzen.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: YouTube/NFL

Damit gewinnt Star-Quarterback Patrick Mahomes auch das zweite Spiel nach seinem Kreuzbandriss, welchen er sich in der letzten Saison zugezogen hat. 32 von 47 Versuchen brachte Mahomes an einen Mitspieler und warf drei Touchdowns.

Einen davon auf seinen Tight End Travis Kelce. Dies sorgte auch bei dessen Frau Taylor Swift, welche die Partie auf der Tribüne mitverfolgte, für Jubelstürme. Der 36-jährige Kelce zeigte insgesamt eine starke Leistung und sammelte über 100 Receiving Yards.

Zwei Stunden warten für zwei Minuten

Als bei der Partie zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Cleveland Browns nur noch zwei Minuten zu spielen waren, musste das Spiel in Florida wegen eines Unwetters für zwei Stunden unterbrochen werden.

Das Ausharren lohnte sich für die Fans der Bucs aber nicht. Beim Stand von 19:23 aus Sicht des Heimteams benötigte Tampa Bay einen Touchdown. Zwar führte Quarterback Baker Mayfield seine Offense bis zur gegnerischen 20-Yard-Linie, aber ein Touchdown gelang nicht mehr. Während Tampa bereits die zweite Saisonniederlage kassiert, sorgen die Browns für eine kleine Überraschung und siegen erstmals in dieser Spielzeit.

Weitere Highlights

Lamar Jackson wirft den Sieg weg

Die erste Niederlage in dieser Saison haben die Baltimore Ravens kassiert. Die New Orleans Saints konnten im vierten Viertel einen 9:17-Rückstand kurz vor Schluss drehen und gingen mit sieben Punkten in Führung. Ravens-Quarterback Lamar Jackson hatte noch eine Chance, sein Team doch noch zum Sieg zu führen, aber der 29-Jährige warf zwanzig Sekunden vor dem Ende eine Interception.

Ein Punt sinnbildlich für die bisherige Dolphins-Saison

Die Miami Dolphins kassieren bei den San Francisco 49ers eine deutliche 13:35-Klatsche. Bezeichnend für die Niederlage war ein Puntversuch von Bradley Pinion, welcher den Ball blamabel fallen liess.

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Das lief in der letzten Woche Déjà-vu für Green Bay und eine Horrorverletzung – das lief zum Auftakt der NFL-Saison

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