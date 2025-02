Vor zwei Jahren konnten sich die Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles durchsetzen. Bild: www.imago-images.de

Das American-Football-Highlight des Jahres steht an: Alles Wichtige zum Super Bowl

In der Nacht von Sonntag auf Montag (0.30 Uhr Schweizer Zeit) findet in New Orleans der 59. Super Bowl statt. Es ist das grösste Einzel-Sportereignis der Welt.

Timo Rizzi

Welche Teams stehen im Super Bowl?

Im diesjährigen Super Bowl kommt es zu einer Revanche: Wie vor zwei Jahren stehen sich die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles gegenüber. Damals konnten sich die Chiefs knapp mit 38:35 durchsetzen und Quarterback Patrick Mahomes sicherte sich seinen zweiten Super-Bowl-Erfolg.

Auch im letzten Jahr konnte sich das Team aus Kansas City durchsetzen und steht nun vor einer historischen Chance: Mit einem weiteren Sieg wären die Chiefs das erste Team, welches dreimal hintereinander den Super Bowl gewinnen könnte.

Letztes Jahr setzten sich die Chiefs im Final gegen die San Francisco 49ers durch. Bild: keystone

Für die Philadelphia Eagles ist es die fünfte Super-Bowol-Teilnahme in der Franchise-Geschichte. Bisher konnten sie den Final nur einmal für sich entscheiden. Vor sieben Jahren konnten die Eagles völlig überraschend die New England Patriots und Quarterback Tom Brady besiegen.

Wer ist Favorit?

Bei den Buchhaltern werden die Kansas City Chiefs als kleine Favoriten gehandelt. Was bestimmt für den Titelverteidiger spricht, sind die Vergangenheit und die Erfahrung der letzten Jahre. Patrick Mahomes zeigte in dieser Saison zwar nicht immer überzeugende Leistungen, dennoch überzeugte er immer, wenn es darauf angekommen ist. Nur ein Spiel verloren die Chiefs in dieser Saison, wenn Mahomes ihr Spielmacher war.

Patrick Mahomes konnte bereits dreimal den Super Bowl gewinnen. Bild: keystone

Mit Saquon Barkley haben die Philadelphia Eagles den aktuell wahrscheinlich formstärksten Runningback der ganzen Liga in ihren Reihen, in den entscheidenden Momenten könnte Barkley mit seinen Läufen das Spiel auf die aus seiner Sicht richtigen Bahnen lenken. Ebenfalls ist die Defensive der Eagles besser einzuschätzen als die der Chiefs.

Wem drückst du im Super Bowl die Daumen? Kansas City Chiefs Philadelphia Eagles Abstimmen

Wo findet das Spiel statt?

In diesem Jahr wird der Super Bowl in New Orleans ausgetragen. Im Caesars Superdome haben beim grossen Finale 79'000 Zuschauer Platz und es ist bereits das achte Mal, dass der Super Bowl dort stattfinden wird. Zum letzten Mal war dies vor zwölf Jahren, als sich die Baltimore Ravens gegen die San Francisco 49ers mit 34:31 durchsetzen konnten. Während der Saison tragen die New Orleans Saints ihre Heimspiele in der Spielstätte aus.

In diesem Stadion findet der Super Bowl statt. Bild: Shutterstock

Der Caesars Superdome wurde am 3. August 1975 eröffnet. Erst im letzten Sommer wurde eine Renovierung, welche 560 Millionen Dollar kostete, abgeschlossen. Im Jahr 2005 diente das Stadion während des Hurrikan Katrina als Notunterkunft für rund 30'000 Menschen.

Nach der Evakuierung des Stadions musste die Spielstätte komplett renoviert werden und die New Orleans Saints trugen ihre Spiele für eine Saison in anderen Stadien aus.

Wie viel kostet ein Ticket?

So günstig wie in diesem Jahr war ein Ticket im Super Bowl schon lange nicht mehr. Bei der Resale-App Gametime gibt es die günstigsten Tickets für aktuell 2841 US-Dollar. Natürlich ist dies immer noch viel Geld für ein Ticket, aber es ist deutlich weniger als in den letzten Jahren. Beim vergangenen Super Bowl kostete das günstigste Ticket laut Gametime 8764 US-Dollar.

Für Super-Bowl-Tickets muss man mindestens einen vierstelligen Betrag bezahlen. Bild: www.imago-images.de

Besonders in den letzten Tagen sind die Preise enorm gefallen. Laut Forbes.com sind die Tickets mittlerweile 60 Prozent günstiger als noch vor zwei Wochen.

Wie kann ich den Super Bowl schauen?

Solltest du gerade nicht das nötige Kleingeld zur Hand haben für eine spontane Reise in die Vereinigten Staaten, kannst du das Spiel im TV mitverfolgen. Der Sender RTL startet ab 23.15 Uhr live mit der Übertragung. Kickoff wird um 0.30 Uhr sein. Das Spiel wird Florian Schmidt-Sommerfeld mit den Experten Patrick Esume und Björn Werner kommentieren.

Fans, welche das grosse Finale lieber mit den US-Kommentatoren schauen und dazu die legendären Werbeclips aus Amerika anschauen möchten, können dies beim Pay-TV-Anbieter DAZN machen. Für den Super Bowl gibt es ein Sonderangebot, er kostet 99 Rappen.

Wie teuer ist die Werbung in diesem Jahr?

Ein wichtiger Bestandteil des Super Bowls sind die bereits erwähnten Werbespots, welche jeweils während der Spielunterbrechungen über den Bildschirm flimmern. Doch dafür müssen die Firmen tief in die Taschen greifen: Ein Werbeslot von dreissig Sekunden wurde dieses Jahr für bis zu 8 Millionen Dollar verkauft.



Die besten Werbungen vom letzten Jahr. Video: YouTube/Dalibor Truhlar

Gemäss dem Sender Fox waren bereits im November alle Werbeplätze für den Super Bowl ausgebucht.

Wer tritt bei der Halftime-Show auf?

Dieses Jahr erhält Kendrick Lamar die Ehre, als Hauptact des Superbowls aufzutreten. Bereits vor drei Jahren trat der Rapper als Supporting Act von Snoop Dog, Dr. Dre, Eminem und Mary J. Blige auf.

Zu seinen grössten Hits gehören «Humble», «Alright» und «Mortal Man». Unterstützt wird Kendrick Lamar während seines Auftrittes von der Musikerin SZA, es werden noch weitere Supportingacts erwartet, oftmals bleiben die bis zum Auftritt geheim.

Wer wird die Hymne singen?

Jon Batiste wird vor dem Spiel die US-Hymne «Star-Spangled Banner» zum Besten geben. Neben zahlreichen Auszeichnungen gewann Batiste im Jahr 2021 einen Oscar für die beste Filmmusik des Jahres.

Jon Batiste wird vor dem Spiel die Hymne singen. Bild: keystone

«America the Beautiful», die inoffizielle Nationalhymne der USA, wird von Trombone Shorty und Lauren Daigle vorgetragen. Auch die sogenannte schwarze Nationalhymne «Lift Every Voice and Sing» wird, wie in den letzten drei Jahren, gesungen, und zwar von Sängerin Ledisi.

Wird Donald Trump vor Ort sein?

Ja, zum ersten Mal wird ein amtierender US-Präsident beim Super Bowl vor Ort sein. Dies bestätigte das Weisse Haus gegenüber CNN. Vor dem Spiel wird Donald Trump noch ein Interview beim übertragenden Sender Fox geben.

Auch Donald Trump wird am Sonntag vor Ort sein. Bild: keystone

Was sind die kuriosesten Wetten?

Beim Super Bowl kann auf nahezu alles gewettet werden. Neben den klassischen Fragen, wer das Spiel gewinnt oder wer der beste Spieler der Partie wird, gibt es noch vieles anderes zu wetten: