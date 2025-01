Ein Doink beendet die Saison der Bucs – Eagles noch keine Überflieger, aber weiter

Nach dem Sieg der Commanders ist klar, dass die Eagles entweder gegen die Minnesota Vikings oder die Los Angeles Rams um den Einzug in das Conference Championship Game spielen werden. Die wegen der Brände in Los Angeles nach Phoenix verlegte Partie beendet in der Nacht auf Dienstag (Schweizer Zeit) die Wildcard-Runde der Playoffs.

Washington sorgte damit für den ersten Sieg eines schlechter gesetzten Teams in der entscheidenden Phase dieser Saison. In der nächsten Woche bekommen es die Commanders mit den Detroit Lions zu tun.

Marco Odermatts gedämpfte Freude nach Adelboden-Sieg: «Loïc hat es nicht immer einfach»

Marco Odermatt gelang etwas, was vor ihm noch keiner geschafft hat: vier Riesenslalom-Siege am Chuenisbärgli in Serie. Dennoch konnte er sich nicht ganz so freuen wie in den Vorjahren.

Als Loïc Meillard durchs Ziel fuhr, zeigte die Uhr 20 Hundertstelsekunden Rückstand an. Eigentlich ein Grund zur Freude für Marco Odermatt, den alten und neuen Sieger des Riesenslaloms in Adelboden. Doch so richtig jubeln wollte der 27-Jährige nicht. Vielmehr wirkte es so, als hätte er gehofft, dass die Uhr bei seinem Teamkollegen grün anzeigt.