Jetzt geht's gegen Patrick Mahomes und die Chiefs: Josh Allens Buffalo Bills stehen im NFL-Halbfinal. Bild: keystone

Dramatisches Ende bei Duell der Super-Quarterbacks – alle NFL-Halbfinalisten stehen fest

Die Philadelphia Eagles und die Buffalo Bills komplettieren in der NFL die Playoff-Halbfinals. Die Eagles bezwingen die Los Angeles Rams, die Bills die Baltimore Ravens.

Mehr «Sport»

Philadelphia Eagles – Los Angeles Rams 28:22

Die Philadelphia Eagles bekommen es am nächsten Sonntag nach dem 28:22 gegen die Los Angeles Rams mit den überraschenden Washington Commanders zu tun und haben damit die Möglichkeit, zwei Jahre nach der Niederlage im Super Bowl gegen die Kansas City Chiefs erneut in den Final einzuziehen, der am 9. Februar in New Orleans stattfindet.

Die Partie in Philadelphia begann bei leichtem Schneefall, der während der Halbzeitpause in dichteren Niederschlag überging und das Spielfeld in einen weissen Teppich verwandelte. Die geringe Bodenhaftung der Spieler sorgte für mehrere Ballverluste und Schreckmomente bei beiden Mannschaften. Während die Eagles die fallen gelassenen Bälle aber selbst wieder aufnehmen konnten, mussten die Rams den Ballbesitz nach Fumbles zweimal dem Gegner überlassen. Dies ausgerechnet im Schlussviertel, als die Gäste bis auf einen Punkt an Philadelphia herangekommen waren.

Gut zurecht mit dem Wetter kam Saquon Barkley. Der Runningback der Eagles zeigte erneut seine enorme Bedeutung in seiner ersten Saison für das Team und verbuchte neben zwei Touchdowns auch 205 Yards Raumgewinn durch Läufe. Weil Kicker Jake Elliott zweimal den Extrapunkt verfehlte, hatten die Rams aber mit nur sechs Punkten Rückstand bis 26 Sekunden vor Schluss die Chance auf den Sieg. Dann aber stoppte die Abwehr den letzten Angriffsversuch der Gäste.

Buffalo – Baltimore 27:25

Die Buffalo Bills treten nach dem 27:25 gegen die Baltimore Ravens bei den Chiefs an, die sich die Chance gewahrt haben, als erstes Team den wichtigsten Titel im American Football dreimal am Stück zu gewinnen.

Eine Unachtsamkeit entschied den Viertelfinal zwischen den Bills und den Ravens, der ebenfalls bei Schneefall und minus acht Grad Celsius gespielt wurde. Mark Andrews auf Seiten der Gäste liess kurz vor Schluss einen kurzen Pass fallen, den er eigentlich bereits gefangen hatte. Es wäre der Ausgleich gewesen für die Ravens.

Es war ein dramatisches Ende für ein bis zum Schluss hoch spannendes Spiel. In dem mit Spannung erwarteten Duell der Super-Quarterbacks Josh Allen und Lamar Jackson begannen beide Teams mit einem Touchdown. Dann unterlief Baltimores Jackson aber eine Interception, bevor er im nächsten Drive den Ball auch noch per Fumble verlor. Es blieben die beiden einzigen Fehler im Spiel des 28-Jährigen – nur liess ihn Mitspieler Mark Andrews, der neben dem fallen gelassenen Ball kurz vor Schluss ebenfalls einen Ballverlust verzeichnete.

Ansonsten fand die Bills-Defensive kaum ein Mittel, um die beste Offensive der Regular Season zu stoppen. So kamen die Ravens trotz 10:21-Rückstand zur Halbzeit nach der Pause noch einmal heran. Am Ende reichten den Gastgebern aber die drei Touchdowns aus der ersten Halbzeit – zwei davon erlief Josh Allen selbst. Der 28-jährige Quarterback blieb ohne Fehler und führte sein Team so zum knappen Sieg.

Im Halbfinal in Kansas City scheinen die Bills nicht chancenlos. Als einziges Team haben sie in der Hauptrunde den Titelverteidiger in Bestbesetzung bezwungen. (nih/sda)