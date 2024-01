Usher, Post Malone und die Kansas City Chiefs – das erwartet dich am Super Bowl 2024

Der 58. Super Bowl steht vor der Tür. Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um den riesigen Sportevent, der jedes Jahr für rekordverdächtige Einschaltquoten sorgt.

Wann findet der Super Bowl statt?

Das Datum für den Super Bowl steht schon lange fest: der 11. Februar. Weil die USA nicht in derselben Zeitzone liegen, bedeutet das für uns in der Schweiz, dass das Spiel auf den 12. Februar fällt. In der Nacht von Sonntag auf Montag um ca. 0.30 Uhr ist der Kick-Off.

Wo wird gespielt?

Der Super Bowl 2024 wird zum ersten Mal im Allegiant Stadium ausgetragen, dem Zuhause der Las Vegas Raiders. Es steht in Paradise, einer Stadt im Bundesstaat Nevada.

Wer steht auf dem Platz?

Die Kansas City Chiefs werden den Titel, den sie sich letztes Jahr erkämpft haben, gegen die San Francisco 49ers verteidigen müssen.

Was erwartet uns musikalisch?

Dieses Jahr wird Usher im Mittelpunkt der Halftime-Show stehen. Damit steht er zum zweiten Mal auf der grossen Bühne: 2011 war er nämlich als Gast dabei beim Auftritt der Black Eyed Peas. Es ist ausserdem eine Pre-Game-Show mit Sängerin Gwen Stefani in Las Vegas angekündigt und im Stadion wird DJ Tiësto der Menge vor dem Spiel und während der Pausen einheizen. Die Country-Sängerin Reba McEntire wird die Nationalhymne vortragen, Post Malone singt «America the Beautiful, während Andra Day «Lift Every Voice and Sing» zum Besten geben wird.

Wo wird es übertragen?

Im Free-TV wird der Super Bowl 2024 live auf RTL übertragen. Wer ein Abo beim Streamingdienst DAZN hat, kann das Spiel auch dort mitverfolgen. Wer keine Freunde hat, die mitschauen wollen, kann sich auch an einem Public Viewing mit Fremden über den Erfolg seiner Favoriten freuen.

