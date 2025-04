Timo-Time auch kurz vor den Playoffs – Fiala und Moser punkten ebenfalls

Ebenfalls nicht zum Einsatz kam Philipp Kurashev beim 4:3-Sieg der Chicago Blackhawks nach Verlängerung in Ottawa. Einmal mehr war der Berner Stürmer überzählig auf der Tribüne. Frank Nazar, der vergangene Nacht Chicago schon mit einem «Geistertor» zum Sieg schoss, sorgte in der Verlängerung für die Entscheidung.

Die Tampa Bay Lightning setzen in der Playoff-Hauptprobe gegen die Florida Panthers deutlich mit 5:1 durch. Die Lightning gingen bereits nach 92 Sekunden durch Brayden Point in Führung. Auch der Schweizer Verteidiger Janis Moser durfte sich dabei einen Assist gutschreiben lassen. Zur ersten Pause stand es bereits 3:0 für Tampa.

So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

In ihrer besten Playoff-Finalpartie seit 2018 siegen die ZSC Lions in Lausanne 3:0 und stellen die Weichen zur Titelverteidigung. Nach diesem perfekten Spiel ist auch die Trainer-Frage gelöst.

Eigentlich und in der Regel kommt der ersten Finalpartie noch keine entscheidende Bedeutung zu. Die Wegstrecke zur Meisterfeier ist nach einem von vier notwendigen Siegen noch lang und mühselig. Und niemand deckt gleich am Anfang schon alle Karten auf. Und es ist auch jetzt so, dass niemand an eine Vorentscheidung denkt. Geschweige denn, von einer Vorentscheidung spricht.