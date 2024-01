Nino Niederreiter ging im Schweizer Duell gegen Janis Moser als Sieger vom Eis. Die Winnipeg Jets verbuchten mit dem 6:2-Auswärtserfolg gegen die Arizona Coyotes den sechsten Sieg in Serie. Niederreiter blieb im fünften Spiel in Folge ohne Tor, liess sich aber einen Assist gutschreiben. (ram/sda)

Philipp Kurashev hatte mit den Chicago Blackhawks gleich doppelten Grund zur Freude. Erstens ging sein Team in der bereits fünften Partie in diesem Jahr erstmals als Sieger vom Eis (4:3 gegen die Calgary Flames), zweitens reihte sich der beim SC Bern gross gewordene Stürmer unter die Torschützen ein. Dem 24-Jährigen gelang mit dem Ausgleich zum 2:2 der achte Saisontreffer. Kurashev steht nun bei 23 Skorerpunkten.

Die Kings können das Zwischentief verkraften. Der Playoff-Platz ist derzeit nicht in Gefahr. «Wir müssen einfach sicherstellen, dass wir im nächsten Spiel bereit sind, 60 Minuten zu spielen», forderte Fiala. Er ist aktuell der erfolgreichste Schweizer Skorer in der NHL. Mit zehn Toren und 23 Assists führt er das Ranking mit 33 Punkten an. Roman Josi folgt mit 31 Zählern.

Kevin Fiala und die Los Angeles Kings machen eine Baisse durch. Die Mannschaft von der Westküste der USA verliert an der Ostküste gegen die Washington Capitals 3:4 und zum fünften Mal in Serie. Dem Ostschweizer gelang zum 2:1 und 3:2 jeweils der Führungstreffer. Zum Schluss setzte sich gleichwohl der Aussenseiter aus Washington durch.

Warum die New Yorker in Zürich nicht bekommen, was die «New York Times» ihnen verspricht

Massiver Beschuss: Luftalarm in der gesamten Ukraine +++ Japans Aussenministerin in Kiew

«Haben einen Fuss gefunden»: Ein Romand ist fasziniert von den «Kannibalen» in den Anden

Der Neuenburger Stéphane Barbier (59) reiste bis nach Argentinien, wo 1972 ein Flugzeug mit uruguayischen Rugbyspielern abstürzte. Was er vor Ort gesehen hat, wird ihn nie mehr loslassen.

Stéphane Barbier, Netflix hat gerade einen Film («Die Schneegesellschaft») über den Flugzeugabsturz in den Anden veröffentlicht, der Rugbyspielern das Leben kostete und die Überlebenden dazu zwang, Menschenfleisch zu essen. Diese Geschichte kennen Sie schon lange.

Ja. 1994 fing alles durch Zufall an. Ich war arbeitslos und ärgerte mich ein wenig. Ich ging in eine Buchhandlung in Neuchâtel, wo ich auf ein Buch stiess, das über den Flugzeugabsturz berichtete («Überleben» von Piers, Paul Read). Ich las die Zusammenfassung und wurde neugierig auf die Fortsetzung. Ich schlug das Buch noch am selben Abend auf und legte es nicht mehr aus der Hand.