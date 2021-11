Meier (oben) feiert mit seinen Teamkollegen. Bild: keystone

Meier führt Sharks mit Doppelpack zum Sieg – auch Niederreiter trifft

Chicago Blackhawks – San Jose Sharks 0:2

Timo Meier: 2 Tore, 6 Schüsse, TOI 18:30

Timo Meier ist bereits nach 16 Spielen bei der Marke von 20 Skorerpunkten angelangt. Der 25-jährige Appenzeller erzielte in der Nacht auf Montag beide Treffer zum 2:0-Auswärtssieg der San Jose Sharks über die Chicago Blackhawks. In der 34. Minute lenkte Meier einen Schuss in die hohe Torecke ab, beim Empty Net Goal anderthalb Minuten vor Schluss traf er mit einem Distanzschuss aus dem eigenen Drittel.

Im Skorer-Ranking der Schweizer Söldner hat Meier, der Anfang November durch eine Corona-Infektion zurückgebunden wurde, wieder zu Leader Roman Josi aufgeschlossen. Der Stürmer der Sharks steht nach 16 NHL-Spielen wie Verteidiger Josi (20 Einsätze) bei 20 Punkten (9 Tore/11 Assists). Bereits in der Nacht auf Donnerstag hatte sich Meier drei Skorerpunkte gutschreiben lassen.

Minnesota Wild – Tampa Bay Lightning 4:2.

Kevina Fiala, 1 Assist, 6 Schüsse, TOI 15:47

Kevin Fiala feierte mit Minnesota den dritten Sieg in Serie. Die Wild gewannen zu Hause gegen Titelverteidiger Tampa Bay Lightning 4:2. Fiala steuerte einen Assist zum 2:1 von Victor Rask (17.) bei. Der 25-jährige Ostschweizer hält nach 21 Saisonspielen bei drei Toren und zwölf Assists. Minnesota baute die Führung in der Central Division auf vier Punkte aus.

Carolina Hurricanes – Washington Capitals 2:4

Nino Niederreiter, 1 Tor, 2 Schüsse, TOI 12:53

Nino Niederreiter glich für Carolina im Heimspiel gegen die Washington Capitals mit seinem vierten Treffer in der laufenden Meisterschaft zum 2:2 (54.) aus, dennoch unterlagen die Hurricanes 2:4.

(ram/saw/sda)