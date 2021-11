276 Strafminuten – Rappi und Lausanne prügeln sich zum Schweizer Rekord

In der Serie « Unvergessen » blicken wir am Jahrestag auf ein grosses Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob hervorragende Leistung, bewegendes Drama oder witzige Anekdote – alles ist dabei.

Zehn Spieler müssen vorzeitig unter die Dusche. Am Ende der Partie stehen 276 Strafminuten zu Buche und ein 3:1-Sieg von Leader Rapperswil. Die Seebuben schliessen die Qualifikation auf Rang 3 ab, was bis heute Klubrekord ist. In den Viertelfinals scheitert man trotzdem an Ambri-Piotta.

Die Stimmung ist von Beginn an hitzig. Im Mitteldrittel eskaliert sie, als sich Lausannes Maxime Lapointe den Rapperswiler Verteidiger Daniel Bünzli vorknöpft. Der lacht heute noch darüber, ist er doch rund 20 Zentimeter grösser als Lapointe, so dass er ihm das Trikot ausziehen kann und den Fight gewinnt.

Haaland ist zurück – und mit ihm die Hoffnung bei Borussia Dortmund



Nach dem äusserst enttäuschenden Out in der Champions League geht für Borussia Dortmund am Samstagnachmittag der Alltag in der Bundesliga mit dem Spiel in Wolfsburg weiter.

Die Nachricht von der unerwartet frühen Rückkehr von Goalgetter Erling Haaland lässt die zuletzt geplagten Fans von Borussia Dortmund aufatmen. Der Tabellenzweite gastiert beim VfL Wolfsburg und braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Coach Marco Rose bremste die Euphorie um Haaland allerdings etwas. «Es wird maximal auf einen Kurzeinsatz hinauslaufen», sagte der ehemalige Salzburg-Trainer.