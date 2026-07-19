Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar am Start. Bild: www.imago-images.de

Mitten in der Nacht klopften Dopingjäger bei Vingegaard und Pogacar

Bald zwei Wochen sind an der Tour de France absolviert. Angesichts der Strapazen ist guter Schlaf essenziell. Der Gesamtführende Tadej Pogacar und der zweite Jonas Vingegaard konnten vor der Etappe vom Sonntag nicht ausschlafen.

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Jonas Vingegaard schlief den Schlaf des Gerechten. Die 14. Etappe vom Samstag war anstrengend, der Däne froh um Erholung. Da klopfte es an der Tür, 2 Uhr zeigte der Wecker an.

«Ich habe sehr gut geschlafen, aber dann hat jemand an meiner Tür geklopft. Das war eine grosse Überraschung für mich», sagte Vingegaard bei Eurosport. Er sei «etwa 40 Minuten» aus seinem Zimmer gewesen, bevor er zurück ins Bett konnte. «Die Internationale Test Agentur hat mir nicht viel Schlaf gegönnt», so der Zweite der Gesamtwertung.

Auch Tour-Leader Tadej Pogacar bekam Besuch von den Kontrolleuren. «Bei mir war es 5 Uhr morgens», verriet der Slowene, der im Gesamtklassement viereinhalb Minuten Vorsprung auf Vingegaard hat.

Es sei definitiv nicht schön, aus den süssen Träumen gerissen zu werden, meinte Pogacar, der sagte, er sei wie üblich spät eingeschlafen, erst etwa um 1 Uhr. Das frühe Wecken nahm er gegen aussen gelassen hin: «So hatte ich einen coolen, langen Morgen.» Er habe nach dem Testen nicht mehr einschlafen können und deshalb «gechillt, ein paar alte Eminem-Hits angehört und Kaffee gemacht».

Beide Rad-Stars beklagten sich nicht über die Dopingkontrollen zur nächtlichen Zeit. «Natürlich ist es gut, dass sie testen», hielt Vingegaard fest. «Aber wenn es die Leistung beeinträchtigt und du am Schlafen bist, ist das nicht so gut, finde ich.» Pogacar sagte, die Kontrolleure würden nur ihren Job machen. Als Träger des Maillot Jaune absolviere er ohnehin jeden Abend einen Dopingtest, dazu kämen unregelmässige Tests vor einer Etappe und nun eben in der Nacht.

Um 13.20 Uhr nahmen beide Fahrer die 15. Etappe der Tour de France unter die Räder. Sie führt über 184 Kilometer von Champagnole aufs Plateau de Solaison. (ram)

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