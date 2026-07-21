War früher selbst Radprofi und gedopt: Jonathan Vaughters. Bild: IMAGO / Panoramic by PsnewZ

Ex-Profi Vaughters über nächtliche Dopingtests: «Wir wären alle aufgeflogen»

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Das Vorgehen der Dopingkontrolleure an der diesjährigen Tour de France hat viel Kritik aus dem Fahrerlager nach sich gezogen. In der Nacht auf Sonntag wurden die Rad-Superstars Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar mitten in der Nacht für Dopingtests aus dem Schlaf gerissen.

Nachdem Vingegaard in der Etappe darauf stürzte und die Tour mit einem Schlüsselbeinbruch vorzeitig beenden musste, hinterfragte Pogacar einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Schlafmangel und dem Crash. «Schlaf ist wichtig. Die Erholung des Körpers ist entscheidend. Wenn man auch nur ein bisschen die Konzentration verliert …», sagte der Slowene. Vingegaard selbst sagte einen Tag nach seinem Sturz, dass der geraubte Schlaf sicher nicht geholfen habe. Andere aktuelle und ehemalige Veloprofis bezeichneten das Vorgehen der Dopingkontrolleure als unmenschlich.

Eine etwas andere Richtung schlägt Jonathan Vaughters ein. Der frühere Radprofi – 1998 war er Helfer von Lance Armstrong bei dessen erstem Sieg an der Tour de France – beschreibt die nächtlichen Tests als wohl nötiges Übel. Tests um 2 Uhr nachts seien sehr effektiv, um gegen Peptide wie EPO oder Wachstumshormone zu testen. Er fügt an: «Wenn man uns im Jahr 2001 um 2 Uhr nachts getestet hätte, wären wir alle aufgeflogen und man hätte dem Sport 25 Jahre Drama ersparen können.» 2012 gab Vaughters in einer Kolumne bei der New York Times zu, während seiner Zeit als aktiver Fahrer Doping angewendet zu haben.

Es sei unglücklich, dass Pogacar und Vingegaard nun büssen müssen für den Scheiss, den sie damals gemacht hätten, schreibt der US-Amerikaner weiter. «Ich sollte mich bei beiden entschuldigen», so Vaughters. Allerdings könne er mit etwas geraubtem Schlaf leben, wenn dafür die Glaubwürdigkeit des Sports ansteige. (abu)