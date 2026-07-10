freundlich30°
DE | FR
burger
Sport
Novak Djokovic

Wimbledon: Jannik Sinner gewinnt gegen Novak Djokovic

Sinner siegt klar gegen Djokovic und steht erneut im Wimbledon-Final – dort wartet Zverev

Wie vor einem Jahr erreicht Jannik Sinner mit einem Sieg über Novak Djokovic den Wimbledon-Final. Dort trifft der Vorjahressieger auf Alexander Zverev, der den Überraschungsmann Arthur Fery stoppt.
10.07.2026, 17:1210.07.2026, 20:14
Inhaltsverzeichnis
Sinner wieder im Final
Zverev lässt Fery keine Chance

Sinner wieder im Final

Novak Djokovic war beim Versuch, zum elften Mal den Wimbledon-Final zu erreichen, chancenlos. Der Grand-Slam-Rekordsieger unterlag dem Weltranglistenersten Jannik Sinner im Halbfinal in drei Sätzen. Nach rund zweieinhalb Stunden stand das 6:4, 6:4, 6:4 zugunsten des Südtirolers fest.

Sinner reichte in allen drei Sätzen ein Break, um den Durchgang für sich zu entscheiden. Djokovic hingegen schaffte keinen einzigen Servicedurchbruch. Damit muss der 39-jährige Serbe weiter auf seinen 25. Major-Turniersieg - seinen achten in Wimbledon - warten.

epa13103267 Jannik Sinner of Italy in celebrates winning his Men&#039;s Singles semifinal match against Novak Djokovic of Serbia at the Wimbledon Championships in London, Britain, 10 July 2026. EPA/TO ...
Sinner liess Djokovic keine Chance.Bild: keystone

Zverev lässt Fery keine Chance

Alexander Zverev wird seiner Favoritenrolle gegen Arthur Féry gerecht und gewinnt den Halbfinal in drei Sätzen.

Alexander Zverev setzt sich in drei Sätzen souverän gegen den Überraschungs-Halbfinalisten Arthur Féry durch. Der Lokalmatador und erste Wildcard-Spieler im Halbfinal in Wimbledon seit Goran Ivanisevic 2001 unterlag dem Deutschen 6:7 (0:7), 2:6, 4:6.

epa13102924 Alexander Zverev of Germany celebrates winning his Men&#039;s Singles semifinal match against Arthur Fery of Britain at the Wimbledon Championships in London, Britain, 10 July 2026. EPA/NE ...
Zverev gewinnt in drei Sätzen.Bild: keystone

Während sich im zweiten und dritten Satz die Klassenunterschiede zwischen der Nummer 3 und der Nummer 114 der Welt klar bemerkbar machten, war im ersten Satz lange alles offen gewesen.

Nach einem Break zum 3:1 von Zverev - der am French Open in diesem Jahr seinen ersten Grand-Slam-Titel feierte - gelang Féry das Rebreak. Schliesslich musste das Tiebreak entscheiden, in dem Zverev dann klar die Oberhand behielt und sich gleich mit 7:0 durchsetzte.

Arthur Fery of Britain waves to the crowd as he walks off Centre Court after loosing to Alexander Zverev of Germany in their men&#039;s singles semifinal match at the Wimbledon Tennis Championships in ...
Arthur Fery zeigte ein beeindruckendes Turnier.Bild: keystone

Nach knapp zweieinhalb Stunden war Férys Ausscheiden dann besiegelt. Zverev verwandelte gleich seinen ersten Matchball. (riz/sda)

«Sind wir etwa Tiere im Zoo?»: Tennis-Stars wehren sich gegen Kameras in Garderobe
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder aus Wimbledon 2026
1 / 20
Die besten Bilder aus Wimbledon 2026

Linda Noskova stürmt in den Halbfinal.
quelle: keystone / neil hall
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Ihr singt uns eure Lieblings-Producer-Tags vor
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Wunderheiler Klopp? Wen Schweinsteiger überraschend als neuen Bundestrainer lanciert
Der Deutsche Fussball-Bund will Jürgen Klopp und Klopp will das Amt. Im Prinzip ist klar, wer neuer Bundestrainer wird. Aber solange die Tinte nicht trocken ist, wird weiter diskutiert.
Julian Nagelsmann hat das schwache WM-Abschneiden nicht im Amt überlebt. Deutschlands Bundestrainer ist gegangen worden. Ersetzen soll ihn Jürgen Klopp, der als Wunschlösung des Verbands gilt und grundsätzlich dazu bereit ist.
Zur Story