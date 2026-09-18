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FCZ wirft SBB Eskalation um Fanzüge vor: So reagieren sie

Baltazar Costa (SIO), gauche, lutte pour le ballon avec Philippe Keny (FCZ), droite, lors de la rencontre de football de Super League entre FC Sion et FC Zuerich le dimanche 23 novembre 2025 au stade ...
Ein Bild aus dem letzten Jahr: Im November 2025 duellieren sich Sion und der FCZ im Stadion Tourbillon. Kann das Spiel am Samstag stattfinden?Bild: keystone

So reagiert die SBB auf den FCZ-Vorwurf «Eskalation» – Walliser Minister will runden Tisch

Reisen die Zürcher Fans am Samstag mit Familien und Ausflüglern ins Wallis? Und bleiben dann nach dem Spiel gegen Sion vor der Heimreise stecken? Das sind die neusten Entwicklungen im Extrazug-Knatsch.
18.09.2026, 06:4618.09.2026, 06:46
Etienne Wuillemin
Etienne Wuillemin

Wie weiter im Knatsch um die Extrazüge für Fussball-Fans? Die Stimmung vor dem Super-League-Spiel Sion-FCZ vom Samstag bleibt angespannt. Eigentlich sollte die Partie um 20.30 Uhr angepfiffen werden – live auf SRF übertragen. Doch gemäss mehreren Quellen von «Schweiz heute» scheint es nicht ausgeschlossen, dass noch einmal Bewegung in die Sache kommt.

Im Raum stehen zwei Varianten. Erstens: das Spiel wird vorverschoben. Dies, damit die rund 1500 erwarteten FCZ-Fans nach dem Spiel mittels einer «normalen» Zugverbindung doch noch zurück nach Zürich kommen. Und nicht in Sion in der Innenstadt oder am Bahnhof übernachten. Zweitens: Das Spiel wird terminlich nach hinten verlegt. In der Hoffnung, dass es eine Lösung gibt, bei der die SBB einen Extrazug anbieten können.

Ancillo Canepa, FCZ-Praesident sitzt auf der Ersatzbank im Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League in der Relegation Group zwischen dem FC Winterthur (FCW) und dem FC Zuerich (FCZ), am Sam ...
FCZ-Präsident Ancillo Canepa.Bild: keystone

Die Zeit drängt. Doch vielleicht ringen sich unter Federführung der Swiss Football League die beteiligten Parteien zu einer Lösung durch. Eine wichtige Position nehmen die TV-Partner ein. Sowohl SRF, das Sion-Zürich live überträgt, wie auch «Blue», das neben dem Abendspiel auch Luzern-GC und YB-Servette überträgt (Spielbeginn 18.00 Uhr) müssten einverstanden sein.

«Eskalation»? SBB gibt sich zurückhaltend

Eine der offenen Fragen ist zudem: Wie reagiert die SBB, nachdem ihr der FC Zürich am späten Dienstagabend eine «kommunikative Eskalationsstrategie» vorgeworfen hat? Hauptvorwurf der Zürcher: Die SBB schiebt Bauarbeiten vor, um das Fehlen eines Extrazuges zu erklären – dabei sei hätten die Bundesbahnen gemäss neuer Praxis ohnehin keine Fanzug zurück bereitgestellt, weil gemäss Fahrplan kein «Regelzug» mehr fährt.

«Schweiz heute» hat der SBB einen Katalog mit Fragen vorgelegt. Unter anderem mit diesen Fragen:

  • Der FCZ wirft der SBB eine «kommunikative Eskalationsstrategie» vor. Was entgegnet die SBB zu diesem Vorwurf?
  • Hätte die SBB von Seiten der Liga und FCZ erwartet, dass Massnahmen ergriffen werden? (z.B. andere Ansetzung des Spiels, Anreise der Fans in Cars etc.)
  • Der FCZ wirft der SBB vor, ohnehin keinen Extrazug anzubieten, auch wenn das Spiel vorverlegt worden wäre. Trifft dies zu? Hätte der FCZ für den Samstag 19.9. einen Charterzug via Lötschberg buchen können bei früherer Anspielzeit?
  • An welchem Datum konkret hat die SBB die Liga informiert über die Baustellen am 19.9.? Wurde die Liga dahingehend informiert, dass ein Extrazug in keinem Fall möglich ist an diesem Wochenende, auch nicht via Lötschberg – egal, zu welcher Anspielzeit?
  • Befürchtet die SBB Beeinträchtigungen des Schienenverkehrs und Ausschreitungen am Samstag, wenn die FCZ-Fans in Regelzügen nach Sion reisen?

Die SBB beantwortet keine einzige Frage. Eine Antwort gibt es nur summarisch. Das Ziel ist klar: Unter allen Umständen eine weitere Eskalation verhindern. Die SBB schreibt unter anderem: «Die Sicherheit von Reisenden, Mitarbeitenden und dem Bahnbetrieb hat oberste Priorität. Die SBB bekennt sich weiterhin zu Fanzügen, wo diese sicher und betrieblich verantwortbar durchgeführt werden können, und steht dazu in engem Austausch mit Clubs, Liga, Behörden und weiteren Partnern.»

Walliser Sicherheitsminister: «Es braucht einen runden Tisch»

Derweil äussert sich Stéphane Ganzer, der Sicherheitsminister des Kantons Wallis, gegenüber dem «Walliser Bote» dezidiert über die Vorgänge: «Wir bedauern den Entscheid der SBB ausserordentlich. Für die Sicherheitsbehörden ist das keineswegs eine gute Lösung. Das Spiel ist von uns als Hochrisikospiel eingestuft. Dass die Fans nach dem Match keine reguläre Möglichkeit mehr haben, per Zug direkt nach Zürich zurückzukehren, schafft eine neue und schwierige Ausgangslage. Das bereitet uns erhebliche Sorgen. Die Kantonspolizei hat deshalb bereits Verstärkung aus den Nachbarkantonen angefordert, um das Sicherheitsdispositiv aufzustocken.»

Stephane Ganzer, conseiller d&#039;Etat valaisan, parle lors d&#039;une conference de presse pour presenter la situation securitaire dans le canton du Valais en lien avec les resultats obtenus en mati ...
Sicherheitsminister Stéphane Ganzer an einer Medienkonferenz.Bild: keystone

Sicherheitsminister Ganzer blickt gegenüber dem «Walliser Bote» auch bereits in die Zukunft. Er erklärt: «Es braucht umgehend einen Runden Tisch zwischen den Klubs, den Kantonen, der Swiss Football League und der SBB. Es kann nicht sein, dass die Verantwortung einfach auf die Sicherheitskräfte der Standortkantone abgewälzt wird. Das Problem betrifft nicht nur das Wallis, sondern potenziell alle Schweizer Städte mit Super-League-Standorten. Wir müssen gemeinsam eine Lösung finden. Ich bin bereit für diese Diskussionen. Ich bin bereit, Druck aufzubauen.» (schweizheute.ch)

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lynx
18.09.2026 07:02registriert Juni 2021
Jede andere Grupp von Leuten, die spätabends nach Betriebsschluss mit der Bahn von Sion nach Zürich will, müsste zu Marktpreisen einen Extrazug bezahlen. Nur beim Fussball haben alle das Gefühl, die SBB müsste für sie nahezu gratis eine Extrawurst bieten und dabei noch akzeptieren, dass der Zug zum Dank verwüstet wird. Hackts eigentlich? Zahlt halt, wie alle anderen euch und hört auf, via Medien zu jammern.
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Tim Horton
18.09.2026 06:58registriert Oktober 2023
Das Auswärtsteam, hier der FCZ, soll den Extrazug bezahlen und gut ist.
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Sandlerkönig Eberhard
18.09.2026 07:04registriert Juli 2020
Ich hätte auch noch ein paar interessante Fragen für „Schweiz heute“, die man dem FCZ und dem ein oder anderen Tschuttiklub betreffend ihrer „Fans“ stellen könnte…
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