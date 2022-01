Mehr zu den Winterspielen in Peking:

China ist mit seiner Null-Corona-Strategie bei der Bekämpfung der Pandemie bislang relativ erfolgreich. In den vergangenen Wochen gab es allerdings wieder einige Coronafälle. Über die Millionenstädte Xian und Yuzhou wurden daraufhin Lockdowns verhängt. (abu/sda/dpa)

Die Austragungsstätte der Olympischen Spiele 2022 in Peking

Die Athletinnen und Athleten können sich in abgeschotteten Hochgeschwindigkeitszügen zwischen den Austragungsstätten bewegen, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Die meisten Austragungsorte befinden sich ausserhalb von Peking.

Auch die rund 3000 Athleten und Medienvertreter, die zu den Olympischen Spielen nach Peking kommen, sollen sich für die gesamte Dauer ihres Aufenthalts in strikte Abschottung begeben.

In den kommenden Wochen sind tausenden Beteiligten sämtliche direkten Kontakte zur Aussenwelt untersagt. Betroffen sind Freiwillige, Reinigungskräfte, Küchenpersonal und Fahrer. Mit den Olympischen Winterspielen vom 4. bis 20. Februar und den darauf folgenden Paralympics will China ein Beispiel für den Umgang mit der Corona-Pandemie vorführen.

Peking setzt Abschottung von Helfern und Sportstätten vor Olympia in Gang

Einen Monat vor dem Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking setzt die chinesische Hauptstadt ein System der vollständigen Abschottung für die Sportstätten und Helfer in Gang.

