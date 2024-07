Steven van de Velde bei der Niederlage gegen Italien. Bild: www.imago-images.de

Verurteilter Vergewaltiger macht sich nach Pleite rar – IOC «alles andere als glücklich»

2014 vergewaltigte Steven van de Velde eine Zwölfjährige. Weil der Niederländer nun bei den Olympischen Spielen antritt, schaut die Weltöffentlichkeit auf den Beachvolleyballer.

Alexander Kohne / t-online

Als «Mister Steven van de Velde» in der stimmungsvollen Beachvolleyball-Arena am Eiffelturm vorgestellt wurde, erhielt der Niederländer warmen Applaus. Nur vereinzelt waren am Sonntagmorgen leise Buh-Rufe zu hören. Denn die sind im olympischen Sport, anders als beispielsweise im Fussball, eher nicht an der Tagesordnung.

Dennoch wird die Teilnahme des 1,99-Meter-Manns an den Spielen im Paris kontrovers diskutiert. Denn van de Velde wurde 2014 wegen Vergewaltigung einer Zwölfjährigen in England zu vier Jahren Haft verurteilt. Nachdem er einen Teil seiner Strafe abgesessen hatte, kehrte er in die Niederlande zurück. Dort wurde das Urteil an das gängige Recht angepasst, nach insgesamt 13 Monaten kam er wieder frei. «Ich kann es nicht rückgängig machen. Es ist der grösste Fehler meines Lebens», sagte der Beachvolleyballer vor einiger Zeit voller Reue.

Van de Velde feiert mit Partner Immers einen Punkt. Bild: www.imago-images.de

Eines der kontroversesten Themen der Spiele

Dennoch ist sein Start bei den Olympischen eines der kontroversesten Themen dieser Spiele. Das war auch bei van de Veldes Auftaktpartie in Paris zu sehen. Zusammen mit Partner Matthew Immers unterlag er 1:2 gegen das italienische Duo Alex Ranghieri/Adrian Carambula.

Doch das Sportliche war an diesem malerischen Sommermorgen vor der malerischen Kulisse des Eiffelturms nebensächlich. Denn alle Augen waren auf van de Velde gerichtet. Auf dem Court liess er sich nichts anmerken. Mit weiss umrandeter Sonnenbrille jubelte van de Velde lautstark und ausgelassen, ballte die Fäuste nach gelungenen Aktionen.

Reporter warten vergeblich

Danach machte er sich allerdings rar – so wie zuletzt immer. Denn bereits seit vier Wochen gibt der bei niederländischen Medien sonst als auskunftsfreudig geltende mehrfache Landesmeister keine Interviews mehr. In Paris stellte sich stattdessen sein Partner Immers den Fragen der zahlreichen internationalen Journalisten, die mehrheitlich wegen van de Velde vor Ort waren.

Und Immers versuchte sein Möglichstes, angemessen auf das Thema einzugehen, dabei aber nichts Kritisches über seinen Mitspieler zu sagen. «Buh-Rufe habe ich nicht gehört. Das Publikum war sehr laut und wir haben viele Anfeuerungen gehört. Das war schon fantastisch», erklärte der 23-Jährige.

Über die «Taten der Vergangenheit» seines Spielpartners wolle er nicht sprechen, er verstehe aber die grosse Aufmerksamkeit. «Wir haben darüber gesprochen und gesagt, dass wir die Spiele einfach, so gut es geht, geniessen wollen», ergänzte Immers.

Van de Velde sei ein «gutes Beispiel, wie er im Moment ist», schloss er an: «Es macht Spass, mit ihm zu spielen. Was in der Vergangenheit ist, ist in der Vergangenheit. Er hatte seine Bestrafung.» Diese Meinung wird nicht überall geteilt. Fast 100'000 Menschen forderten bis Sonntagnachmittag den Ausschluss des Niederländers von den Spielen in Paris.

Der Blick auf die Arena beim Spiel der Oranje. Bild: www.imago-images.de

IOC alles andere als «glücklich und zufrieden»

Tags zuvor hatte sich das Internationale Olympische Komitee (IOC) zu dem Fall geäussert und van de Veldes Teilnahme unterstrichen. Man sei allerdings alles andere als «glücklich und zufrieden», wie Sprecher Mark Adams herausstellte.

Das niederländische NOK habe van de Veldes Nominierung in einer ausführlichen Erklärung begründet. «Wir denken, dass dieses Statement korrekt ist. Wir nehmen die Situation jetzt so, wie sie ist», fügte Adams an und verwies darauf, dass der Vorfall zehn Jahre zurückliege und van de Velde das Recht auf Rehabilitierung habe.

Verheiratet mit Schwester von Fussball-Nationalspieler

Mittlerweile studiert van de Velde Psychologie an der Universität Heerlen und ist mit Kim Behrens, der Schwester des deutschen Fussball-Nationalspielers Kevin Behrens, verheiratet. Zusammen haben sie ein Kind.

Ehefrau Kim van de Velde ist ebenfalls Beachvolleyballerin. Bild: www.imago-images.de

Trotz der Niederlage am Sonntag geht das Turnier für van de Velde und Immers weiter. Am Mittwoch steht die nächste Partie auf dem Programm. Das Ergebnis wird dann wohl erneut in den Hintergrund rücken.