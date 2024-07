Argentinien hat eine Niederlage zum Auftakt ins olympische Fussball-Turnier gerade noch abgewendet. Die von Javier Mascherano gecoachte Auswahl des Weltmeisters von 2022 rettete sich im ersten Gruppenspiel gegen Marokko tief in der Nachspielzeit zu einem 2:2.Cristian Medina gelang in der 106. Minute mit dem vehementen letzten Angriff der Ausgleich. Davor waren die Argentinier in Saint-Étienne mit den Weltmeistern Nicolas Otamendi und Julian Alvarez in der Startelf bis zur 51. Minute 0:2 in Rückstand geraten. Giuliano Simeone, der 21-jährige Sohn von Atlético Madrids Trainer Diego Simeone, verkürzte in der 68. Minute.Spanien gewann zehn Tage nach dem Gewinn des EM-Titels sein erstes Spiel gegen Usbekistan 2:1. Der 21-jährige Marc Pubil, Verteidiger von Almeria, erzielte in der 29. Minute das erste Tor des Olympia-Turniers, San Sebastians Sergio Gomez nach einer Stunde den Siegtreffer. (abu/sda)