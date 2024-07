Die neuseeländischen Rugby-Spielerinnen gewinnen wie vor drei Jahren in Tokio Olympia-Gold. Im Final im Stade de France setzen sie sich gegen das erstaunliche Kanada mit 19:12 durch.



Die Kanadierinnen hatten sich in der K.o.-Runde zuerst gegen Gastgeber Frankreich und dann gegen Australien, Olympiasieger von 2016, überraschend durchgesetzt. Dabei machten sie jeweils in der zweiten der je sieben Minuten dauernden Halbzeiten einen Rückstand wett.

Gegen Neuseeland ging Kanada mit einem 12:7-Vorsprung in den zweiten Durchgang. In diesem sorgten Michaela Blyde und Stacey Waaka für die Tries zur neuseeländischen Wende. Beide Spielerinnen waren bereits in Tokio dabei. Waaka hat neben nunmehr zwei Olympia-Titeln mit den «Sevens» auch zwei WM-Titel im 15er-Rugby gewonnen.



Bronze ging an die USA, die das Spiel um den 3. Platz gegen die Australierinnen mit 14:12 gewannen. Die Entscheidung fiel 30 Sekunden vor Schluss durch einen amerikanischen Try über 80 Meter. (nih/sda)