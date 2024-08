Alexandre Dällenbach qualifiziert sich auf überzeugende Art und Weise für den Final des olympischen Modernen Fünfkampfs vom Samstag. Einen Tag nach dem 5. Rang im Fechten zum Auftakt belegte der auf der Insel La Réunion lebende ehemalige Triathlet in den vier Disziplinen vom Freitag den 2. Platz in seiner Halbfinal-Serie. Fürs Weiterkommen war eine Klassierung in den Top 9 nötig. Am Samstag werden die Karten neu gemischt, der erste der vier Final-Wettkämpfe beginnt um 17.30 Uhr.



Dällenbach wäre der erste Schweizer Medaillengewinner in dieser Sportart, zu der in Paris zum letzten Mal auch das Reiten gehört. Letztmals war die Schweiz 2008 in Peking im Modernen Fünfkampf an Olympischen Spielen vertreten. Belinda Schreiber liebäugelte damals als krasse Aussenseiterin mit einer Medaille, fiel am Schluss aber vom 3. auf den 11. Platz zurück. (abu/sda)

Bild: keystone