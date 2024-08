Die Moderne Fünfkämpferin Anna Jurt beendet den olympischen Wettkampf auf Rang 11. Im abschliessenden Laser Run, einer Kombination aus Laufen und Schiessen, konnte sie sich noch um einige Plätze verbessern. Um ein Diplom zu erlangen, fehlten Jurt am Ende rund sieben Sekunden.

Im Reiten kam Jurt ohne Abwurf durch, danach verpasste sie es jedoch, in der Bonusrunde des Fechtens weitere Zusatzpunkte zu sammeln. Im Schwimmen, ihrer Sorgendisziplin, war sie als 18. die langsamste aller Finalistinnen. Jurt zeigte sich nach dem Wettkampf im Schlossgarten von Versailles «rundum zufrieden» mit dem Resultat. «Es ist ein Privileg, an einem so historischen Ort starten zu dürfen.» Sie weiss, was es noch braucht, um in Zukunft ganz vorne mitmischen zu können. «Es fehlt zu viel im Schwimmen. Ich bin jedoch motiviert, an dieser Schwäche zu arbeiten.»



Gold ging mit neuem Weltrekord von 1461 Punkten an Michelle Gulyas aus Ungarn.