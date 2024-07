Andrin Gulich und Roman Röösli verpassen an den Olympischen Spielen im Zweier die direkte Halbfinalqualifikation. Die Weltmeister belegen in ihrem Vorlauf nur Rang 4 und müssen in die Repechage.



Im am stärksten besetzten Vorlauf ging den Schweizern auf den letzten Metern die Kraft aus. Lange Zeit führend, mussten sie nicht nur den Spaniern und Neuseeländern den Vortritt lassen. Auch Irland zog in einem Fotofinish noch an Gulich/Röösli vorbei - am Ende fehlten zwei Hundertstel. So müssen der Zürcher und der Luzerner am Montag überraschend den Umweg über die Repechage nehmen. (kat/sda)

Bild: keystone