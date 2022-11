Eine Antwort von Manchester City stehe noch aus, wie Ashton United in der Mitteilung schreibt. (nih)

Ashton hätte die Unterstützung dringend nötig. Nach der Niederlage am letzten Samstag stehen die «Robins» nur auf dem elften Platz. Und Haaland wäre ein hervorragender Zugang, ist sich Clegg sicher: «Er würde perfekt zu uns passen und sich auch sehr gut in unsere Mannschaftsdynamik einfügen würde.»

«Wir wollen dabei helfen, Erling fit zu halten», schreibt Ashton United in einer offiziellen Klubmitteilung . Der Klub aus der englischen Stadt Ashton-under-Lyne nahe Manchester hat bei den «Citizens» angefragt, ob sie Haaland während der WM-Pause ausleihen dürfen. Man kann es ja mal probieren. Ashton-United-Trainer Michael Clegg sagt: «City spielt nicht. Es macht also mehr Sinn, wenn er bei uns spielt, als sechs Wochen auf dem Golfplatz zu verbringen.»

Die Weltmeisterschaft steht bevor. Die Fussball-Stars reisen nach Katar, wo sie um den Titel spielen werden. Aber für einige Spieler bedeutet das Turnier auch einen ungewöhnlich frühen Unterbruch. So zum Beispiel für Erling Haaland von Manchester City. Der 22-Jährige hat sich mit Norwegen nicht für die WM qualifiziert und wird deshalb sechs Wochen ohne Spielpraxis sein. Das will ein hilfsbereiter Amateurklub aber verhindern.

Kuriose Anfrage für Haaland – Siebtligist will den City-Star während WM ausleihen

Mit 18 Toren führt er die Torschützenliste der Premier League an, an der WM ist er aber nicht dabei: Erling Haaland. Bild: keystone

