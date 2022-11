NHL: Kevin Fiala mit Tor und Assist für die LA Kings

Auch beim letzten Tor des Spiels war Fiala beteiligt und liess sich einen Assist gutschreiben. Sein Team bleibt in der Tabelle hinter den Vegas Golden Knights auf dem zweiten Platz.

Im zweiten Drittel reagierte der 26-jährige St. Galler nach einem Abpraller von der Bande am schnellsten und verkürzte für sein Team auf 3:5. Es war sein sechstes Saisontor und sein 300. Skorerpunkt in der NHL. Davor hatten die Kings eine 2:1-Führung aus der Hand gegeben und innert elf Minuten vier Treffer kassiert.

Kevin Fiala und die Los Angeles Kings haben in einem spektakulären Spiel gegen die Calgary Flames 5:6 verloren. Der Schweizer erzielte dabei zum dritten Mal in Serie ein Tor.

