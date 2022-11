Kylian Mbappé wurde bei der WM 2018 in Russland zum besten jungen Spieler des Turniers gewählt. Bild: keystone

Diese 19 Spieler haben das Potenzial zum besten Youngster der WM

Seit der WM 2006 in Deutschland wird an jedem Turnier der Preis für den besten jungen Spieler vergeben. Infrage für den Preis kommen nur Spieler unter 21 Jahren oder Spieler, die noch an keiner WM teilgenommen haben. Musiala, Bellingham und Pedri sind natürlich die grossen Favoriten auf diesen Preis, doch diese 19 Talente, dürfen sich ebenfalls Hoffnungen machen.

Moritz Meister Folge mir

Am 20. November beginnt die Fussball-Weltmeisterschaft in Katar. Neben den grossen Superstars wie Messi, Ronaldo, Neymar, Van Dijk und Neuer, nehmen auch an dieser WM mögliche Stars von morgen teil. Einige von ihnen stehen schon vor der WM bei den grossen Klubs Europas auf der Wunschliste, die anderen können das Turnier nutzen, um sich in den Blickpunkt zu spielen.

Gruppe A

Cody Gakpo (Niederlande)

Das 23-jährige Eigengewächs von PSV Eindhoven, war bereits bei der EM im letzten Jahr dabei und wurde im dritten Gruppenspiel gegen Nordmazedonien für elf Minuten eingewechselt. Damals zählte der 1,89 Meter grosse Offensivakteur noch nicht zur Stammelf der «Oranje». Vor der WM sieht die Situation allerdings anders aus. Gakpo scheint in der Elf von Louis van Gaal gesetzt zu sein. In zwei der letzten drei Länderspiele stand er über 90 Minuten auf dem Feld.

Cody Gakpo wollte im Sommer unbedingt zu Manchester United wechseln. Bild: www.imago-images.de

Dabei kommt Gakpo seine Variabilität zugute, der Rechtsfuss kann in der Offensive alle Positionen spielen. Damit passt er perfekt in die Spielidee von van Gaal. Gakpo läuft auf der Position des Zehners auf, zumeist hinter den Spitzen Memphis Depay und Steven Bergwijn. Die drei rotieren während des Spiels häufig und wechseln so die Positionen.

Cody Gakpo besitzt eine gute Technik für einen Spieler seiner Grösse und ist trotzdem schnell. Er ist vor dem Tor nervenstark und weiss, sich in Zweikämpfen zu behaupten. Bereits im Sommer wollte Leeds United ihn unbedingt verpflichten, doch für den Niederländer war Leeds zu klein. Er will unbedingt zu einem Top-Klub in Europa wechseln. Die WM dürfte für ihn das perfekte Schaufenster dafür sein.

Moisés Caicedo (Ecuador)

Der Mittelfeldspieler von Brighton & Hove Albion ist ein grosser Faktor für den guten Saisonstart der «Seagulls» in der Premier League. Nachdem Abgang von Yves Bissouma zu den Tottenham Hotspur, nahm der Ecuadorianer seinen Platz im zentralen Mittelfeld ein. Seither ist er nicht mehr aus der Elf von Roberto De Zerbi wegzudenken. Moisés Caicedo wird, hauptsächlich aufgrund seiner Spielweise, oft mit N'Golo Kanté verglichen.

Moisés Caicedo sorgt bei Brighton & Hove Albion für Furore. Bild: keystone

Caicedo ist ähnlich wie Kanté ein laufstarker Spieler, welcher durch seine Defensivstärke häufig zu Balleroberungen kommt. Nach einem Ballgewinn sucht er häufig sofort den Weg nach vorn, sei es durch vertikales Passspiel oder durch einen Solo-Lauf in die gegnerische Hälfte. Das Interesse am 20-Jährigen ist bereits jetzt riesig, neben Manchester United, Liverpool und dem FC Chelsea, soll auch Real Madrid an ihm interessiert sein.

Gruppe B

Yunus Musah (USA)

Mit gerade einmal 19 Jahren hat Yunus Musah bereits über 70 Spiele in Spaniens höchster Liga absolviert. Der zentrale Mittelfeldspieler, der in New York geboren wurde, spielte in der Jugend für den FC Arsenal London. Bis zur U19 lief Musah noch für die Nachwuchsnationalteams Englands auf, ehe er sich dazu entschied, für die USA zu spielen.

Yunus Musah stammt aus der Jugend des FC Arsenal. Bild: keystone

Musah wechselte im Sommer 2019 nach Spanien zum FC Valencia. Dort konnte sich der junge Amerikaner stetig weiter entwickeln und zählt in der Mannschaft von Gennaro Gattuso zum Stammpersonal. Auch in der Nationalelf ist Musah eine feste Grösse. Er ist ein sehr quirliger Spielertyp und besticht durch seine Beweglichkeit. Zudem ist er mit seinem guten Abschluss jederzeit zu einem Treffer aus der zweiten Reihe gut.

Giovanni Reyna (USA)

Dem 20-Jährigen wurde das Fussballspielen gewissermassen schon in die Wiege gelegt. Sowohl sein Vater Claudio Reyna, als auch seine Mutter Danielle Egan waren beide Nationalspieler respektive Nationalspielerin der USA. Sein Vater Claudio nahm sogar selbst an vier Weltmeisterschaften teil. Giovanni Reyna tritt nun also in die Fussstapfen seines Vaters, wenn er die USA bei der WM in Katar vertritt.

Bereits die Eltern von Giovanni Reyna spielten in der Fussballnationalmannschaft der USA. Bild: www.imago-images.de

Der bei Borussia Dortmund unter Vertrag stehende Reyna, dürfte für die kreativen Momente in der Offensive der US-Boys verantwortlich sein. Der offensive Mittelfeldspieler verpasste verletzungsbedingt einen Grossteil der letzten Saison, doch rechtzeitig vor der WM scheint Reyna seine Form in der Bundesliga wieder gefunden zu haben. Wenn er seine Qualitäten auch in Katar abrufen kann, könnte es ein grosses Turnier für den Jung-Star werden.

Gruppe C

Julian Alvarez (Argentinien)

Der junge Argentinier steht bei Manchester City noch etwas im Schatten von Erling Haaland. Auch in der Nationalelf ist die Konkurrenz für den 22-jährigen Angreifer recht gross. Trotzdem kam er für die «Albiceleste» bereits zu elf Einsätzen, in denen er zwei Treffer erzielen konnte. Zuletzt durfte Alvarez im Testspiel gegen Jamaika gar gemeinsam mit Inter Mailands Lautaro Martinez von Beginn an stürmen.

Julian Alvarez könnte der neue Agüero werden. Bild: www.imago-images.de

Auch bei City konnte er sein Potenzial schon unter Beweis stellen, im letzten Gruppenspiel der Champions League vertrat er den verletzten Haaland. Beim 3:1-Sieg über Sevilla war Alvarez an allen Treffern seiner Mannschaft direkt beteiligt. Den 1:1 Ausgleich legte er auf, das 2:1 erzielte er selbst und den letzten Treffer bereitete er ebenfalls vor.

Die Vergleiche zwischen dem 1,70 Meter grossen Stürmer und Sergio Agüero liegen nahe. Mit diesem steht Alvarez auch in regelmässigem Austausch, vielleicht kann er ihm noch den ein oder anderen Tipp geben, wie es bei grossem Turnier so läuft. Das einzige Problem des City-Stürmers ist aktuell noch seine Inkonstanz, Alvarez kann seine Top-Leistung noch nicht immer abrufen. Sollte ihm das bei der WM gelingen, gibt es für den jungen Stürmer keine Grenzen.

Gruppe D

Mikkel Damsgaard (Dänemark)

Bereits bei der EM im Sommer 2021 konnte sich der junge Däne in den Fokus spielen. Besonders sein Freistosstor gegen England dürfte vielen noch gut in Erinnerung sein. Schon damals stand er bis auf das erste Gruppenspiel der 0:1-Niederlage gegen Finnland immer von Beginn an auf dem Platz.

Mikkel Damsgaard sorgte bereits bei der EM für Furore. Bild: keystone

Nun, rund eineinhalb Jahre später, spielt Mikkel Damsgaard mittlerweile in der Premier League beim FC Brentford und sollte er weiter so auftreten wie bei der EM, dann dürften bald die Top-Klubs Schlange stehen.

Andreas Skov Olsen (Dänemark)

Auch Andreas Skov Olsen stand bereits bei der Europameisterschaft im Kader der Dänen. Er kam allerdings nur zu zwei Kurzeinsätzen als Einwechselspieler. Nun sieht die Situation ganz anders aus: In der Nations League kam er in jedem Spiel zum Einsatz, stand dabei fünfmal in der Startformation und konnte sogar zwei Treffer erzielen, einen davon gegen Weltmeister Frankreich.

Andreas Skov Olsen sorgte mit dem FC Brügge in der Champions League schon für eine Sensation. Bild: keystone

Aktuell steht der Flügelspieler beim Überraschungs-Team der Champions League, dem FC Brügge, unter Vertrag. Skov Olsen könnte zu einem der Schlüsselspieler im ambitionierten dänischen Team werden.

William Saliba (Frankreich)

Der 21-jährige Franzose ist nach diversen Leihgechäften, seit dieser Saison in der Innenverteidigung des FC Arsenal gesetzt. Saliba ist ein wichtiger Faktor dafür, dass die «Gunners» bislang eine so erfolgreiche Saison spielen. Zudem sorgt er durch seine 1,92 Meter bei Standards immer wieder für Torgefahr.

William Saliba ist bei Arsenal London gesetzt. Bild: keystone

Dies blieb auch dem Weltmeister-Coach Didier Deschamps nicht verborgen und nominierte den Jung-Star Anfang dieses Jahres zum ersten Mal für die «Équipe Tricolore». In den letzten beiden Nations-League-Partien kam Saliba zum Einsatz und könnte einen Platz in der Startelf bekommen, sollte ein Raphael Varane nicht mehr rechtzeitig fit werden.

Gruppe E

Youssoufa Moukoko (Deutschland)

Mit Jamal Musiala ist eines der grössten Talente im deutschen Fussball. Nach den Verletzungen von Timo Werner und Lukas Nmecha, wurde er nun erstmals für die A-Nationalmannschaft nominiert. Youssoufa Moukoko ist zwar erst 17 Jahre alt, doch sein Talent spricht für sich. In fünf Spielen für die U21 traf er sechsmal, beim BVB ist er der beste Torschütze. Sollte er bei der WM zum Einsatz kommen, brauchen sich die deutschen Fans also keine Sorgen zu machen, den Moukoko weiss, wo das Tor steht.

Youssoufa Moukoko wurde zum ersten Mal für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. Bild: www.imago-images.de

Yeremy Pino (Spanien)

Der junge Spanier wurde im Sommer bereits mit einem Wechsel zum FC Arsenal in Verbindung gebracht. Mit Villarreal gewann er 2021 die Europa League. Der variabel einsetzbare Offensiv-Spieler ist für Spanien-Coach Luis Enrique auf jeder Position im Angriff eine echte Alternative. In Spaniens bevorzugtem 4-3-3-System wird der Rechtsfuss, beim Turnier mit Sicherheit Einsatzminuten bekommen.

Hat bereits die Europa League gewonnen: Yeremy Pino. Bild: www.imago-images.de

Vor allem aufgrund seiner hohen Laufbereitschaft und seiner Schnelligkeit ist er ein optimaler Zielspieler in Spaniens-System.

Gruppe F

Josko Gvardiol (Kroatien)

Anfang September verlängerte er für viele überraschend seinen Vertrag bei RB Leipzig. Gvardiol ist aktuell wohl der begehrteste junge Verteidiger der Welt. Der FC Chelsea buhlte bereits im Sommer um die Dienste des 20-Jährigen und will ihn nun im nächsten Jahr unbedingt verpflichten. Der Innenverteidiger stand im letzten Jahr bereits im EM-Kader des Vize-Weltmeisters. Damals war er noch ein Mitläufer, neben Modric, Perisic und Kovacic, inzwischen ist er der Spieler mit dem höchsten Marktwert und in der Abwehr-Zentrale von Zlatko Dalics Team gesetzt.

Wird vom FC Chelsea umworben: Josko Gvardiol. Bild: www.imago-images.de

Sollte er bei der WM für den Nations-League-Finalisten, seine Defensiv-Qualitäten unter Beweis stellen können, dürfte er für RB Leipzig kaum noch zu halten sein.

Charles De Ketelaere (Belgien)

Der 21-Jährige wechselte im Sommer von Brügge zur AC Milan, dort kam er bis auf zwei Spiele, welche er wegen einer Muskelverletzung verpasste, immer zum Einsatz. Im letzten Nations-League-Spiel des Weltranglistenzweiten gegen die Niederlande durfte De Ketelaere über 45. Minuten auf der Position des Mittelstürmers ran. Offensiv ist er flexibel einsetzbar, was ihm bei der WM in die Karten spielen könnte.

Könnte von der Verletzung von Romelu Lukaku profitieren: Charles De Ketelaere. Bild: www.imago-images.de

Da noch offen ist, ob Romelu Lukaku rechtzeitig fit wird, dürfte sich der 1,92 Meter grosse De Ketelaere trotz namhafter Konkurrenz wie Origi und Batshuayi berechtigte Hoffnungen auf den Platz in der Sturmspitze machen.

Jonathan David (Kanada)

Neben Alphonos Davies vom FC Bayern München, dürfte Jonathan David der grösste Star im Team von Kanada sein. Der 22-Jährige vom LOSC Lille steht schon vor dem WM-Turnier bei einigen Top-Klubs auf der Wunschliste. Bislang konnte er in 34 Länderspielen schon 22-mal treffen.

Sollte er diese Ausbeute in Katar noch weiter nach oben schrauben, könnte bereits im Wintertransferfenster einer dieser Top-Klubs bei David zuschlagen. Denn der Kanadier bringt nahezu alles mit, was einen modernen Angreifer ausmacht. Er ist schnell, gut am Ball und abschlussstark. Einzig sein Kopfballspiel, ist aufgrund seiner Körpergrösse von 1,77 Meter nicht das Beste.

Steht auf der Wunschliste des FC Bayern München: Jonathan David. Bild: www.imago-images.de

Gruppe G

Noah Okafor (Schweiz)

Der in Binningen im Kanton Basel-Landschaft geborene Okafor, stammt aus der Jugend des FC Basel und stürmt seit Januar 2020 für RB Salzburg. In bislang acht Einsätzen für die Nati traf er schon zweimal. Okafor besticht hauptsächlich durch sein Tempo und seiner Stärke im Dribbling, was ihn zu einer echten Waffe in der Offensive macht. Sollte er diese Qualitäten auch in Katar abrufen können, ist es vorstellbar, dass Salzburg nach der WM mit Okafor seinen nächsten Leistungsträger verliert.

Noah Okafor könnte im Schweizer-Sturm auf sich aufmerksam machen. Bild: keystone

Bryan Mbeumo (Kamerun)

Mbeumo spielte bis zur U21 noch für die französische Auswahl, doch nach der Nominierung von Rigobert Song im September entschied er sich dazu, für das Geburtsland seines Vaters Kamerun aufzulaufen. Dabei stand der Rechtsaussen in den Testspielen gegen Usbekistan und Südkorea jeweils über 90. Minuten auf dem Platz. Mbeumo ist mit 28 Millionen Euro zugleich auch der Spieler mit dem höchsten Marktwert Kameruns.

Hätte auch für Frankreich spielen können:Bryan Mbeumo. Bild: www.imago-images.de

Bei seinem Klub, dem FC Brentford, spielt der 23-Jährige eine tragende Rolle, in dieser Saison traf er unter anderem schon gegen Manchester United und Leeds. Den schnellen Flügelspieler müssen Kameruns Gegner auch an der WM auf dem Radar haben.

Bruno Guimaraes (Brasilien)

Der Brasilianer war, im Januar dieses Jahres, der Königstransfer des neureichen Newcastle United. Bei den «Magpies» ist er unumstrittener Stammspieler und wird bereits mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. In der «Seleçao» konnte er sich bisher noch nicht vollumfänglich durchsetzen. Die Konkurrenz auf der zentralen Mittelfeld-Position ist mit Casemiro, Fred und Fabinho sehr gross. Doch Guimaraes könnte für eine Überraschung in der Startelf der Brasilianer sorgen. Mit seinen starken Leistungen mit Newcastle hätte er sich eine Chance verdient.

Ist bei Newcastle United bereits der Liebling der Fans: Bruno Guimaraes. Bild: www.imago-images.de

Gruppe H

Rafael Leao (Portugal)

Für den Linksaussen vom AC Milan könnte die WM der ganz grosse Durchbruch werden. Mit einem Marktwert von 70 Millionen Euro zählt er zwar jetzt schon zu den wertvollsten Spielern der Serie A. In der Nationalelf konnte er in elf Einsätzen bislang allerdings noch keinen Treffer erzielen, häufig war er hier nur zweite Wahl hinter dem Liverpooler Diogo Jota. Doch da dieser die WM verletzungsbedingt verpassen wird, könnte Leao an seine Stelle rücken.

Rafael Leao will endlich auch in der Nationalmannschaft den Durchbruch schaffen. Bild: www.imago-images.de

Mohammed Kudus (Ghana)

Der 22-jährige Ghanaer ist seit 2020 bei Ajax Amsterdam unter Vertrag. In dieser Saison konnte er in der Champions League bereits auf sich aufmerksam machen, in den sechs Gruppenspielen konnte er sechs Skorerpunkte sammeln. Auch in der Nationalelf ist er im zentralen Mittelfeld gesetzt. Zwar ist Ghana in der Gruppe H eher Aussenseiter aufs Weiterkommen, doch Kudus ist in der Lage grossen Gegnern weh zu tun. Dies stellte er mit seinen Treffern in der Königsklasse gegen Liverpool und Neapel bereits unter Beweis.

Könnte der nächste Spieler von Ajax bei einem Top-Klub werden: Mohammed Kudus. Bild: www.imago-images.de

Kamaldeen Sulemana (Ghana)

Der quirlige Flügelspieler von Stade Rennes, überzeugt vordergründig durch seine schnellen Tempodribblings. Im 1-gegen 1 ist der 20-Jährige nur schwer vom Ball zu trennen. Offensiv ist Sulemana sehr variabel, er kann sowohl Linksaussen als auch Rechtsaussen oder Mittelstürmer spielen. Einzig sein Abschluss lässt noch zu Wünschen übrig. Vor dem Tor fehlt ihm noch die nötige Cleverness. Deshalb hat er in seinen bislang 12 Länderspielen auch noch keinen Torerfolg verbuchen können.