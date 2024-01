Jürgen Klopp hört bei Liverpool Ende Saison auf

Er führte Liverpool zur Meisterschaft und zum Triumph in der Champions League – Ende Saison hört Jürgen Klopp als Trainer bei den «Reds» auf. Bild: keystone

Jürgen Klopp hört Ende Saison bei Liverpool auf: «Brauche eine Auszeit»

Jürgen Klopp erklärt überraschend seinen Rücktritt als Liverpool-Coach per Ende Saison. Dies teilte der Deutsche, der seit Oktober 2015 beim Premier-League-Klub an der Seitenlinie stand und dort grosse Erfolge feierte, am Freitagvormittag mit.

«Ich verstehe, dass das im Moment ein Schock für viele Leute ist, wenn man es zum ersten Mal hört, aber ich kann es erklären», sagte Klopp in einer vom Verein veröffentlichten Videobotschaft. Er liebe den Klub, die Stadt, die Fans, das Team und seine Mitarbeiter. «Aber dass ich trotzdem diesen Entscheid treffe, zeigt euch, dass ich überzeugt bin, dass ich sie treffen muss.»

Ihn verlasse die Kraft, erklärte Klopp. Im Moment gehe es ihm zwar noch gut, «aber ich weiss, dass ich den Job nicht wieder und wieder und wieder und wieder machen kann». Er sei allen die Wahrheit schuldig. «Und das ist die Wahrheit», sagte Klopp, der noch einen bis im Sommer 2026 gültigen Vertrag besitzt.

«Es ist sowohl für mich als auch für den Klub der richtige Schritt, denn ich kann den Job nicht mehr so ausüben, wie man es muss», erklärte der 56-Jährige seinen Entscheid. Klopp führte die «Reds» zum Triumph in der Champions League sowie zum ersten Meistertitel seit 1990. Nun sei der Tank jedoch fast leer. «Ich brauche eine Auszeit», so Klopp, der anfügt: «Bis Ende Saison werde ich voll da sein, da muss sich niemand Sorgen machen.»

Liverpool ist derzeit Spitzenreiter der Premier League und sowohl im FA Cup als auch im Ligapokal noch vertreten. In der Europa League ist das Team von «The Normal One» bereits für den Achtelfinal qualifiziert. In den nächsten Monaten haben Klopp und seine Mannen also noch einiges vor.

Schon in Dortmund hatte Klopp seinen Abschied freiwillig und während der Saison erklärt. Auch damals nahm er sich eine Auszeit von einigen Monaten, bevor er an der Anfield Road anheuerte. Was sein nächster Schritt sein wird, ist derzeit nicht bekannt. Er gilt jedoch als Wunschkandidat des DFB und könnte dort nach der Heim-EM auf Julian Nagelsmann folgen. (nih/sda)