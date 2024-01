Die Startliste: 1 Kajsa Lie Vickhoff NOR 2 Laura Pirovano ITA 3 Ester Ledecka CZE 4 Priska Nufer 5 Ragnhild Mowinckel NOR 6 Cornelia Hütter AUT 7 Kira Weidle GER 8 Mikaela Shiffrin USA 9 Lara Gut-Behrami 10 Federica Brignone ITA 11 Corinne Suter 12 Jasmine Flury 13 Mirjam Puchner AUT 14 Ilka Stuhec SLO 15 Sofia Goggia ITA 16 Laura Gauché FRA 17 Nicol Delago ITA 18 Stephanie Venier AUT 19 Joana Hählen 20 Michelle Gisin 21 Marta Bassino ITA

Cristiano Ronaldo verletzt sich vor Spielen in China – und die Fans so 😡😡

Eigentlich hatte Al-Nassr das Trainingslager in China anders geplant. So sollte der saudische Klub heute und am Sonntag je ein Freundschaftsspiel gegen ein chinesisches Team austragen, damit die dortigen Fans Cristiano Ronaldo einmal in Aktion sehen können. Der Portugiese hat sich aber eine Verletzung zugezogen, weshalb die beiden Spiele vorerst nicht stattfinden sollen.