Manchester City wurde von der Premier League schuldig gesprochen. Bild: keystone

Premier League spricht Manchester City in allen Punkten schuldig

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Die Premier League teilt am Dienstagabend mit, was bereits vermutet wurde. Manchester City wird in allen Anklagepunkten im Zusammenhang mit den Verstössen gegen die Finanzregeln der Premier League für schuldig befunden. Die Finanzen wurden zwischen 2009 und 2018 durch Scheinverträge mit Sponsoren aufgebessert. Dadurch wurden die Einnahmen des Vereins künstlich in die Höhe getrieben und Manchester wollte so Kosten senken.

Die Skyblues bestreiten die Vorwürfe. Insgesamt soll es um 900 Millionen englische Pfund gehen. City kündigte bereits an, in Berufung gehen zu wollen, muss dies aber bis am Freitag machen.

Die unabhängige Kommission, welche den Fall untersucht hat, hat gemäss einer Mitteilung der Premier League folgende Verstösse festgestellt:

Manchester City hat Scheinverträge mit einer Reihe seiner kommerziellen Partner abgeschlossen, welche die tatsächliche Vereinbarung zwischen den Parteien falsch darstellten.

Falsche Jahresabschlüsse wurden eingereicht und somit der wahre Stand der eigenen Finanzen verschwiegen.

Die Ausgabenobergrenzen der Premier League und der UEFA wurden erheblich verletzt.

Während der Untersuchung der Premier League hat der Verein mehrfach gegen seine Pflichten zur Zusammenarbeit und zum Handeln in bestem Glauben gegenüber der Liga verstossen. Von vier mutmasslichen Verstössen wurden drei bestätigt.

Premier-League-Geschäftsführer Richard Masters wird wie folgt zitiert: «Dieser Disziplinarfall und diese Entscheidung sind die bedeutendsten in der Geschichte der Premier League. Einige Aspekte des Falls sind noch ungeklärt.» Dazu gehört auch, wie Manchester City bestraft wird. Möglich sind eine Busse, Punktabzug, Zwangsabstieg und Aberkennung der Titel, welche zwischen 2009 und 2018 gewonnen wurden. (riz)