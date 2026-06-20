Er hat die ersten beiden Tore gegen Schweden gemacht: Brian Brobbey. Bild: keystone

WM-Doppelpacker Brian Brobbey – einst Bundesliga-Flop und nun bald Kane-Backup bei Bayern?

Die Niederlande zaubern im WM-Gruppenspiel gegen Schweden – und mittendrin sorgt ein Name für Furore, den man in der Bundesliga schon als Missverständnis abgehakt hatte. Neo-WM-Doppelpacker Brian Brobbey.

Philipp Reich Folge mir

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Brian Brobbey ist keiner, der lange Anlauf nimmt. 5. Minute im Gruppenspiel gegen Schweden: Tor. 17. Minute: wieder Tor. Mit seinem eiskalten Doppelpack schiesst der bullige Stürmer die «Elftal» im Alleingang in Richtung des 5:1-Kantersiegs und avanciert so zum Matchwinner dieses wegweisenden Gruppenspiels. Doch wer ist dieser Kraftwürfel, der in der Fussball-Welt bisher kaum wahr genommen wurde und nur spielte, weil Memphis Depay zuletzt masslos enttäuschte, überhaupt?

Der schnelle WM-Doppelpack von Brian Brobbey. Video: SRF

Für Schweizer Fans hat der Name Brian Brobbey eine direkte Verbindung: Der 24-jährige Mittelstürmer spielt nämlich bei Sunderland an der Seite von Granit Xhaka. Während der Nati-Captain dort Ordnung, Erfahrung und Führungsstärke liefert, steht der bulliger Angreifer für das pure Gegenteil: rohe Kraft, Tiefgang, Unberechenbarkeit. In seiner ersten Premier-League-Saison erzielte er in 31 Partien 7 Tore. Doch er ist auch ein Stürmer, der Innenverteidiger beschäftigt und Räume aufreisst. An guten Tagen ist er kaum zu stoppen ist, wie heute im WM-Gruppenspiel gegen Schweden.

Dabei war Brobbeys Weg nie einfach geradeaus. Ausgebildet bei Ajax Amsterdam, wechselte er 2021 zu RB Leipzig – und scheiterte dort krachend. Nach nur einem halben Jahr, 14 Einsätzen und null Toren kehrte er zu Ajax zurück. Ein Transfer-Flop? Vielleicht. Aber auch einer jener Umwege, die Karrieren prägen. In Amsterdam fand Brobbey sein Selbstvertrauen wieder, ehe ihn Sunderland im Sommer 2025 in die Premier League holte.

Bald Kane-Backup in München?

Doch schon bald könnte aus dem kräftigen Sunderland-Stürmer, dessen Halbbruder Derrick Luckassen an dieser WM für Ghana aufläuft, ein Name für die ganz grosse Bühne werden. Denn schon vor der WM hatte ihn Bayern München offenbar als möglichen Backup für Harry Kane im Blick. Die kolportierte Ablöse: bis zu 50 Millionen Euro. Für einen Spieler, der einst in Leipzig ohne Tor blieb, wäre das eine bemerkenswerte Wendung.

Wie erwähnt ist Brobbey kein filigraner Künstler wie frühere Oranje-Stürmer. Er ist direkter, kantiger, physischer. Keiner, der die Bälle streichelt, aber viele Bälle gefährlich macht. Genau deshalb passt er in diese niederländische Mannschaft: Zwischen Codey Gakpo, Donyell Malen, Frenkie de Jong und Tijjan Reijnders braucht es vorne weiteren Superstar, sondern jemanden, der Abschlüsse erzwingt und dorthin geht, wo es weh tut.

Genau dorthin ging Brobbey gegen Schweden und krönte sich mit seinen Länderspieltoren 2 und 3 zum Matchwinner. Damit dürfte man auch in München nocht etwas genauer hinschauen – und in Sunderland hoffen, dass Granit Xhakas Teamkollege trotz WM-Doppelpack noch etwas länger bleibt.