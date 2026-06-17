WM 2026: Darüber wird in Nationalymnen am häufigsten gesungen

Wenn die Schotten ihr «Flower of Scotland» zelebrieren, ist Gänsehaut garantiert. Bild: keystone

Darüber singen die Fussballer in den Nationalhymnen am häufigsten

Die Nationalhymnen gehören vor Fussballspielen dazu wie der Ball. Auch wenn für die WM 2026 die Zeremonie geändert wurde, bleibt das Abspielen der Musik vor dem Anpfiff ein wichtiger Bestandteil. Doch worum geht es eigentlich in Hymnen am meisten?

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Die neue Hymnen-Zeremonie führte schon zu einigen Diskussionen und wohl auch Verspätungen beim Anpfiff. Geblieben ist aber, dass die Spieler da (mehr oder weniger) mitsingen. Ausser die Spanier, die haben ja bekanntlich keinen Text. Aber hast du gewusst, dass Spanien dafür in den Nationalhymnen der Niederlande und Peru vorkommt? Allerdings im Fall von Peru nicht in dem Teil, welcher vor Fussballspielen gesungen wird.



Es ist dann auch wenig überraschend, welche Worte oder Themen in den Hymnen am häufigsten vorkommen. Von den 200 analysierten Texten wird in deren 143 das eigene Land (oder dessen Einwohner) genannt. Die Schweizer sollen beten, das schöne und glückliche Australien soll voranschreiten oder Kuwait möge sicher und ruhmreich sein. Von den WM-Teilnehmern 2026 nennen 31 der 48 Teilnehmer ihr Land.

Nicht benannt wird das eigene Land dagegen in der amerikanischen Hymne. Dafür werden explodierende Bomben erwähnt. Auch die Franzosen benennen ihre Heimat nicht explizit. Dafür wird Frankreich in Algeriens Hymne erwähnt: «Oh Frankreich, die Zeit der Abrechnung ist gekommen», heisst es da in der dritten Strophe.

Unabhängig sein von anderen Nationen und die Freiheit ist eines der grössten Themen in Hymnen. Etwas über die Hälfte aller Länder singt von «Freiheit» oder dem «frei sein». Auch bei den WM-Teilnehmern sind es genau 24, die von Freiheit singen, 24, die dies nicht erwähnen.

Dicht gefolgt auf das eigene Land und die Freiheit, kommt Gott an dritter Stelle. Manchmal wird dieser auch Allmächtiger, Allah oder Erlöser genannt. Auch das «Herz» gehört zu den 15 Begriffen, welche mindestens in 50 Nationalhymnen einmal vorkommen:

Unter den weiteren Worten, die einigermassen regelmässig vorkommen, finden wir Glück, Kampf, Sonne oder Arbeit. Auch die Söhne werden 28-mal besungen, die Töchter hingegen nur siebenmal. Wobei nur Andorra ausschliesslich eine Tochter nennt, die anderen sechs Söhne und Töchter. So auch Lettland, wo die «Töchter blühen», die «Söhne singen» und das «Glück tanzt».

Vom «Mann» wird in 19 Hymnen gesungen, von der «Frau» in sieben – und dies meist in afrikanischen Nationen. Die Mutter dagegen wird in 23 Hymnen erwähnt, der Vater (ohne Vaterland) in 14.