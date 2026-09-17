Johan Manzambi hat seine ersten Pflichtspiele für Aston Villa absolviert. Bild: www.imago-images.de

Nach zwei Spielen für Aston Villa: Fans feiern Manzambi mit eigenem Song

Nachdem sich Johan Manzambi bei der Fussball-Weltmeisterschaft kurz vor dem Achtelfinal verletzt hatte, hat der Genfer nun seine ersten Partien für seinen neuen Klub Aston Villa bestritten. Obwohl Manzambi noch keine Skorerpunkte gesammelt hat, wird er von den Fans bereits gefeiert.

Timo Rizzi Folge mir

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Endlich kann Johan Manzambi wieder mitspielen. Über zwei Monate musste der 20-Jährige auf sein Comeback warten, nachdem er sich im Abschlusstraining vor dem WM-Achtelfinal gegen Kolumbien am Knie verletzte. Trotzdem wechselte Manzambi im Sommer für 70 Millionen Euro von Freiburg zu Aston Villa.

Da die Verletzung am Ende doch schwerwiegender war als zunächst vermutet, verpasste der Genfer die ersten Spiele für seinen neuen Klub. Erst am letzten Samstag war es so weit, als er im Ligaspiel gegen Nottingham Forest in der 63. Minute beim Stand von 0:1 eingewechselt wurde. Bereits elf Zeigerumdrehungen später gelang Villa durch Alysson der Ausgleich. Kurz vor Schluss konnte Nottingham aber doch noch den Siegtreffer durch Igor Jesus erzielen. Dabei konnte Manzambi eine Hereingabe von Daniel Munoz nicht verhindern.

Es ist sinnbildlich für den Saisonstart der «Villans»: Nach vier Partien liegt das Team von Trainer Unai Emery mit nur einem Punkt auf dem zweitletzten Platz.

Manzambi meets Zombie

Besser lief es am gestrigen Mittwoch im Ligacup. Beim 3:1-Sieg gegen Coventry City kam Manzambi nach etwas mehr als einer gespielten Stunde erneut zu einem Teileinsatz. In einem zusammengeschnittenen Highlight-Clip sieht man, wie der 16-fache Nationalspieler sein Talent einige Male aufblitzen liess.

Dies blieb wohl auch von den Villa-Fans nicht unbemerkt. Denn es hallte bereits ein Song über Manzambi durch das Stadion. Dabei griffen die Anhänger auf eine ganz berühmte Melodie des Songs Zombie der Band The Cranberries zurück und sangen:

«He's in your head, in your head, Manzambi, Manzambi, Manzambi, bi, bi, bi»

Auch dem Spieler selbst scheint der Song zu gefallen, denn er postete diesen in seine eigene Instagram-Story. Damit ist schon klar, wie die Fans wohl feiern werden, sollte Manzambi in naher Zukunft auch die ersten Tore für sein neues Team erzielen.

So klingt der Manzambi-Fansong. Video: instagram

Auch wieder im Nati-Aufgebot

Am kommenden Samstag kommt es gegen die Tottenham Hotspur zu einem kleinen Krisengipfel zweier eigentlicher Topteams, bevor dann die lange Nati-Pause ansteht. Auch Manzambi steht im Schweizer Kader für die vier Partien der Nations-League.

Nati-Trainer Murat Yakin freut sich sehr, dass Manzambi wieder dabei ist. «Er war lange verletzt und wir haben nicht mit ihm gerechnet. Wichtig ist, dass er zu 100 Prozent fit ist. Ob wir ihn dann von Anfang an bringen können oder nicht, werden wir dann sehen», erklärte Yakin am Donnerstag bei der Kaderbekanntgabe. Dabei hatte der 52-Jährige auch lobende Worte für Manzambis Klub übrig.« Aston Villa war da auch sehr gentleman-like und hat gesagt, dass es besser sei, wenn er bei uns trainiert und spielt.»

Gleich danach geht es bei Aston Villa für Manzambi Schlag auf Schlag weiter. Da Aston Villa auch noch in der Champions League vertreten ist, stehen gleich mehrere englische Wochen für Manzambi und seine Teamkollegen an. Unter anderem kommt es in der Königsklasse zum Kracher gegen den FC Barcelona.