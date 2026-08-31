Greaves (24) lenkt den Schuss von Maguire ins eigene Netz ab. Bild: www.imago-images.de

Warum ein Tor zählt, obwohl auch der VAR das Hands sah

Die Handspiel-Regel ist und bleibt wohl das grösste Ärgernis im Fussball. Manchester United schoss am Sonntag ein Tor, das gemäss den Regeln korrekt war, was allerdings kaum jemand versteht.

Ralf Meile Folge mir

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Es gibt keine zwei Meinungen. Vor dem 2:1 von Manchester United gegen Ipswich Town (5:2) geht der Ball an den Arm von Harry Maguire. Der Verteidiger läuft ein paar Schritte, schiesst, und bejubelt seinen Treffer.

Das Handspiel war klar zu sehen. Und die Regel sagt: Wenn der Torschütze vor seinem Treffer ein Hands begeht, ganz egal wie es zustandekommt, dann zählt das Tor nicht.

Doch dieses Tor zählte – weil eben nicht Maguire der Torschütze war, sondern der Ipswich-Verteidiger Jacob Greaves den Ball noch abfälschte, weshalb der Treffer als Eigentor gewertet wurde. Der VAR sagte dem Schiedsrichter: «Es ist ein Eigentor und das versehentliche Handspiel ist nicht strafbar. Wir empfehlen, das Tor anzuerkennen.»

«Versehentlich» ist das Schlüsselwort. Hätte der Schiedsrichter Maguires Hands als Absicht taxiert, hätte er das Tor annullieren können. «Das ist eine dieser Regeln, die ich zwar verstehe, weil sie schwarz auf weiss festgehalten ist, die sich aber trotzdem nicht richtig anfühlt», sagte TV-Experte Darren Bent und sprach damit aus, was wohl auch viele Fans dachten.



Aufsteiger Ipswich Town hatte gut mitgehalten, zur Pause stand es im Old Trafford 1:1. Greaves' Eigentor fiel elf Minuten nach Wiederbeginn und war der Anfang vom Ende: Bruno Fernandes legte innert zwölf Minuten zwei weitere Tore nach und sorgte mit drei Treffern für einen komfortablen 5:2-Sieg von Manchester United. (ram)