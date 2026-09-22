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Mourinho-Hetze gegen Schiedsrichter – Atlético Madrid reagiert

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José Mourinho ist nicht zufrieden mit den Schiedsrichtern in Spanien. Bild: keystone

«Stoppt den Missbrauch» – Atlético Madrid unterstützt Schiris nach Mourinho-Wirbel

22.09.2026, 09:4222.09.2026, 09:42

José Mourinho hat nach der Derbyniederlage von Real Madrid gegen Atlético (1:2) scharfe Kritik an den Schiedsrichtern im spanischen Fussball geübt und gar von Wettbewerbsverzerrung gesprochen.

Der für das Spiel angesetzte Referee Miguel Angel Ortiz Arias sei dem Druck im Metropolitano-Stadion «nicht gewachsen» gewesen, sagte der Trainer von Real Madrid. Die Schiedsrichterkommission (CTA) setze «einen Schiedsrichter ein, der mit 41 Jahren noch nie international gepfiffen hat – es ist also offensichtlich nicht so, dass er ein grossartiger Schiedsrichter ist.» Mourinho hatte gar ausgedruckte Bilder dabei, mit denen er die Rote Karte gegen seinen Verteidiger Dean Huijsen als Fehlentscheid belegen wollte.

Dies lässt das siegreiche Atlético Madrid – wie es in einer spanischen Seifenoper im spanischen Fussball üblich ist – natürlich nicht auf sich sitzen. Am Montagabend postete der Klub ein Video, in dem ein Flugblatt ausgedruckt wurde. Darauf zu sehen: Mourinho bei der besagten Pressekonferenz nach dem Derby und die Aufschrift: «Stop acoso arbitral ya» – stoppt den Missbrauch der Schiedsrichter. Der kurze Clip wurde innert weniger Stunden schon zehn Millionen Mal angeschaut.

«Wenn man die Linie überschreitet und den Respekt verliert, dann wird es problematisch. Es ist egal, wie gross dein Name ist – Mourinho, Flick oder Simeone – diese Linie sollte nie überschritten werden», sagte Atléticos Trainer Diego Simeone zur spanischen Zeitung Marca über Mourinhos Tirade.

Tatsächlich ist es so, dass Real Madrid immer wieder einzelne Schiedsrichter oder die Schiri-Organisation der spanischen Liga in ihrer Gesamtheit angreift. Aber auch Atlético Madrid ist kein Unschuldslamm. Als Los Colchoneros im März 2025 im Champions-League-Achtelfinal im Penaltyschiessen an Stadtrivale Real scheiterten, weil Julian Alvarez den Ball bei seinem Penalty doppelt berührte, warf Atlético der UEFA vor, die Zeitlupenbilder gefälscht zu haben. (abu)

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