«I Am Zlatan» – oder was für ein charmantes Ekel Ibrahimovic schon als Teenie war

Zlatan Ibrahimovic wurde am 3. Oktober 1981 in Malmö geboren. Für Schweden bestritt er 120 Länderspiele, in denen er 62 Tore erzielte. «Ibra», bekannt für spektakuläre Tore, wechselte in hoher Kadenz von einem Weltklub zum nächsten. Er wurde zwölf Mal Landesmeister mit Ajax Amsterdam, Juventus Turin, Inter Mailand, dem FC Barcelona, der AC Milan und Paris Saint-Germain; die Champions League konnte er nie gewinnen. Zwischen 2005 und 2020 wurde Ibrahimovic zwölf Mal schwedischer Fussballer des Jahres. 2012 wurde das Verb «zlatanieren» als Ausdruck für «stark dominieren» in den schwedischen Duden aufgenommen.

Der Film «I Am Zlatan» ist ab dem 2. Juni in Schweizer Kinos zu sehen.

Als vor rund zehn Jahren die Autobiographie «Jag är Zlatan – ich bin Zlatan» erschien, habe ich sie mit Genuss gelesen. Daher waren meine Erwartungen an den Film gering, ich wusste ja schon alles. Doch dem Regisseur Jens Sjögren ist es gelungen, die Buchvorlage für die Kino-Leinwand umzusetzen. Die Handlung wird gut portioniert – dank Hitzkopf Zlatan ist auch immer etwas los. Die Spielszenen, in vielen Fussballfilmen ein Schwachpunkt, können ebenfalls überzeugen.

Ibrahimovic ist zehn Jahre alt, als in der Heimat seiner Eltern der Krieg ausbricht. Dieser belastet vor allem den Vater, bei dem der Junge lebt. Vom Pfand der Bierdosen, die der Vater vor dem Fernseher trinkt, während er die Nachrichten vom Balkan schaut, finanziert sich Zlatan seinen Znacht: Hamburger, Hot Dogs und Pommes frites. Er lernt früh, dass er sich selber helfen muss, wenn er etwas will.

Aufgewachsen im Stadtviertel Rosengard, wo heute 85 Prozent der Bewohner einen Migrationshintergrund haben, ist der kleine Zlatan früh auf sich gestellt. Die Eltern trennen sich, in der Schule ist er ein Problemfall, er klaut und zofft sich beim Fussballspielen mit den Mitspielern. Das geht so weit, dass diese Unterschriften für seinen Rauswurf sammeln.

Da steht er nun, mit seinem schäbigen Plastiksack in der Hand. Und ist fehl am Platz.

